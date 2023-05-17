Заряд бодрости и витаминов. Готовим диетический салат на завтрак

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим простой, диетический салат на утро. Нам понадобится куриное филе, горчица, йогурт, немного соли, яблоко, сельдерей, лимон. Я предварительно уже поставила воду закипятиться. Отправляем куриное филе в кипящую воду.

Мелким кубиком нарежем сельдерей, немного отрежем верхушку и нижнюю часть. Сначала прорежем вдоль, а теперь нарежем кубиком. Отправляем все в емкость.

Почистим яблоко. Обрезаем со всех сторон мякоть, нарезаем таким же кубиком. Яблоко отправляем к сельдерею.

К этому салату мы сделаем полезную заправку: греческий йогурт с горчицей, лимоном, добавим немного соли. Если это обед или ужин, можно все заправить майонезом. В греческий йогурт добавляем немного сока лимона, горчицы и немного соли.