Прямой эфир

Заряд бодрости и витаминов. Готовим диетический салат на завтрак

17 мая 2023 07:14
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простой, диетический салат на утро. Нам понадобится куриное филе, горчица, йогурт, немного соли, яблоко, сельдерей, лимон. Я предварительно уже поставила воду закипятиться. Отправляем куриное филе в кипящую воду.  

Заряд бодрости и витаминов. Готовим диетический салат на завтрак-1

Мелким кубиком нарежем сельдерей, немного отрежем верхушку и нижнюю часть. Сначала прорежем вдоль, а теперь нарежем кубиком. Отправляем все в емкость.  

Заряд бодрости и витаминов. Готовим диетический салат на завтрак-4

Почистим яблоко. Обрезаем со всех сторон мякоть, нарезаем таким же кубиком. Яблоко отправляем к сельдерею.  

Заряд бодрости и витаминов. Готовим диетический салат на завтрак-7

К этому салату мы сделаем полезную заправку: греческий йогурт с горчицей, лимоном, добавим немного соли. Если это обед или ужин, можно все заправить майонезом. В греческий йогурт добавляем немного сока лимона, горчицы и немного соли.  

Заряд бодрости и витаминов. Готовим диетический салат на завтрак-10

Куриное филе готово, нарезаем мелким кубиком. Кусочки курицы отправляем к салату, настало время заправки. Все перемешиваем и сервируем в красивую тарелку. Украсим все листиками сельдерея. Наш завтрак готов, приятного аппетита!  

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