Прямой эфир

Закуска сырная с орехами

09 сентября 2010 17:27
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Ингредиенты: Моцарелла 400 гр, укроп 1 пучок, петрушка 1 пучок, орехи грецкие 200 гр, чеснок 2 зубчика, майонез 1 ст. ложка, чечел (нити) 50 гр, сулугуни (блинчики) 15 штук.

Очень мелко нарезаем зелень, давим сыр моцарелла. Смешиваем подавленный сыр с зеленью и давим туда же 2 зубчика чеснока. Измельчаем орехи в блендере и высыпаем их в общую миску, добавляем немного майонеза и перемешиваем.

Берем сырный блинчик (сулугуни) и выкладываем сырную начинку на блинчик, собираем края, чтобы получился мешочек, завязываем его ниточкой сыра чечел.

# Рецепты

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