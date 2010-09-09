Закуска сырная с орехами

Ингредиенты: Моцарелла 400 гр, укроп 1 пучок, петрушка 1 пучок, орехи грецкие 200 гр, чеснок 2 зубчика, майонез 1 ст. ложка, чечел (нити) 50 гр, сулугуни (блинчики) 15 штук.

Очень мелко нарезаем зелень, давим сыр моцарелла. Смешиваем подавленный сыр с зеленью и давим туда же 2 зубчика чеснока. Измельчаем орехи в блендере и высыпаем их в общую миску, добавляем немного майонеза и перемешиваем.

Берем сырный блинчик (сулугуни) и выкладываем сырную начинку на блинчик, собираем края, чтобы получился мешочек, завязываем его ниточкой сыра чечел.