Закуска из цукини с обожженным лососем. Готовим с помощью сифона, газовой горелки и ацетата натрия

Ингредиенты: цукини, лосось, сыр пармезан, сок лимона, соль, оливковое масло, острый перец, мед, соевый соус, горчица, яблочная конфета в съедобной обертке, свежевыжатый апельсиновый сок, сливки, копченая моцарелла, ацетат натрия.

Цукини с помощью слайсера нарезать тончайшими ломтиками.

Затем посолить их, сбрызнуть оливковым маслом и приправить небольшим количеством сока лимона.

Из натертого пармезана приготовить чипсы.

Пармезан с острым перцем отправить в микроволновку. Через несколько секунд отделить расплавленный сыр от пергамента и свернуть из него любую объемную фигуру. В компанию к ней отправляются ломтики цукини.

Затем придется взять в руки сифон. В нем взбить копченую моцареллу со сливками.

Воздушная сырная пена станет соусом для будущего блюда.

Согреть бокал при помощи ацетата натрия. Пролить его на донышко бокала, и жидкость моментально превращается в подобие застывшего воска. Причем в самой чашке произошел тот же процесс. Но результат получен нужный – донышко бокала, которое будет выполнять функцию блюда для лосося, стало горячим.

Взять кусочек лосося, потомить при низкой температуре, при 50 градусах, в течение 25 минут.

Итак, лосось провел в духовке при низкой температуре около получаса. На вид – как сырой. А на деле – почти готовый к употреблению. Смазать его смесью из меда, соевого соуса и горчицы.

Взять газовую горелку. С помощью огня довести кусочек лосося до полной готовности и умопомрачительного вкуса.

Водрузить его на теплое ложе, сюда же положить яблочную конфету ручной работы в съедобной обертке.

Взбить в крепкую пену свежевыжатый апельсиновый сок и украсить ею блюдо.