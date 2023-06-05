Вкусная и простая паста с песто из петрушки. Рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим очень вкусную и простую пасту с песто из петрушки. Нам понадобится крупная красивая паста, петрушка, семечки, лимон, соль, перец, пармезан, растительное масло, немного сахара.

Первым делом включили воду для пасты, туда добавим соль. Нам нужно обжарить семечки для песто. Вода скоро закипит, семечки обжариваются. Мы освободим петрушку от стеблей. К петрушке добавляем сок лимона, сюда же добавим немного пармезана, растительное масло, соль, немного сахара. Пасту отправляем в кипящую воду. Семечки обжарились, добавляем их к петрушке. Пробиваем все блендером.

Пасту варим столько, сколько написано на упаковке.

Начать свей день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.