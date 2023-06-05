Прямой эфир

Вкусная и простая паста с песто из петрушки. Рецепт от кулинара

05 июня 2023 10:53
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень вкусную и простую пасту с песто из петрушки. Нам понадобится крупная красивая паста, петрушка, семечки, лимон, соль, перец, пармезан, растительное масло, немного сахара.

Вкусная и простая паста с песто из петрушки. Рецепт от кулинара-1

Первым делом включили воду для пасты, туда добавим соль. Нам нужно обжарить семечки для песто. Вода скоро закипит, семечки обжариваются. Мы освободим петрушку от стеблей. К петрушке добавляем сок лимона, сюда же добавим немного пармезана, растительное масло, соль, немного сахара. Пасту отправляем в кипящую воду. Семечки обжарились, добавляем их к петрушке. Пробиваем все блендером.

Вкусная и простая паста с песто из петрушки. Рецепт от кулинара-4

Пасту варим столько, сколько написано на упаковке.

Вкусная и простая паста с песто из петрушки. Рецепт от кулинара-7

Начать свей день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Вкусная и простая паста с песто из петрушки. Рецепт от кулинара-10

Сливаем воду и добавляем песто к макаронам. Сервируем все на тарелку, немного присыпем пармезаном и черным крупным молотым перцем. Наш завтрак готов, приятного аппетита!

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