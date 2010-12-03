Тыквенный суп

Нарезать тыкву кусочками. Величина не имеет значения. Кусочки выложить в кастрюлю, залить водой, поставить вариться.
Морковь натереть на терке. Нарезать репчатый лук. Смешать и обжарить это на сковороде в растительном масле.
Пассированные лук и морковь добавить к тыкве в кастрюле. Добавить специи. Главное, чтобы в них был мускатный орех, черный перец и соль.
Вылить в суп немного сливок. Растереть все блендером, а затем снова довести до кипения.
Наливать суп-пюре в порционные тарелки. Добавить немного сливок, обжаренных семечек или гренок, зелень.