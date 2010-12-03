Тыквенный суп

Ингредиенты: тыква, вода, репчатый лук, морковь, растительное масло, специи, сливки, зелень.

Нарезать тыкву кусочками. Величина не имеет значения. Кусочки выложить в кастрюлю, залить водой, поставить вариться.

Морковь натереть на терке. Нарезать репчатый лук. Смешать и обжарить это на сковороде в растительном масле.

Пассированные лук и морковь добавить к тыкве в кастрюле. Добавить специи. Главное, чтобы в них был мускатный орех, черный перец и соль.

Вылить в суп немного сливок. Растереть все блендером, а затем снова довести до кипения.

Наливать суп-пюре в порционные тарелки. Добавить немного сливок, обжаренных семечек или гренок, зелень.