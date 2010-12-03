Тыквенный десерт с кунжутом

Ингредиенты: тыква, сахар, мандариновая кожура, лимонный сок, кунжут.

Для десерта можно нарезать тыкву и фигурными кусочками, и кубиками, и треугольниками. Кусочки не должны быть очень маленькими, иначе при карамелизации могут превратиться в кашу.

В глубокой сковороде или кастрюле карамелизировать сахар. Как только он расплавится и приобретет коричневый оттенок, можно выкладывать в карамель кусочки тыквы. Только осторожно, по одному. Иначе холодная тыква снова превратит карамель в сахарные кристаллики.

Не переставать размешивать будущий десерт. Затем надо добавить в кастрюлю мелко нарезанную мандариновую кожуру. Как только кусочки тыквы станут прозрачными и звонкими, сбрызнуть их лимонным соком.

Теперь карамелизированные кусочки осталось выложить на тарелку и посыпать обжаренным кунжутом.