Тунец с овощным гарниром

Ингредиенты: Тунец, зеленая и белая спаржа, чеснок, брюссельская капуста, грецкий орех, сливочное масло, лимон, укроп, базилик, специи.

Отправляем в кипящую подсоленную воду спаржу и брюссельскую капусту. Растопим масло. Для панировки измельчим грецкие орехи, часть зелени и чеснок. Добавляем в массу соль, специи и немного лимонного сока. Обваливаем кусочки тунца в панировке и жарим. Для соуса в спаржу и капусту смешиваем растопленное сливочное масло с зеленью, измельченным чесноком и смесью специй.