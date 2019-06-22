Прямой эфир

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт

22 июня 2019 19:41
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Татьяна Бородкина, СТВ:
Сегодня у на завтрак традиционные белорусские лазанки. Как всегда, ингредиенты очень простые: мука, вода, подсолнечное масло, соль, сахар, сыр и сливки. А подадим мы наши лазанки с салом и колбасками, которые мы обжарим с луком на подсолнечном масле.

Просеиваем 300 гр муки. 

Делаем небольшое углубление, в которое добавляем немного соли, чайную ложку сахара, столовую ложку подсолнечного масла.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-1

Понемногу добавляем воду комнатной температуры и вымешиваем тесто.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-4

Присыпаем стол мукой и раскатываем тесто.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-7

Нарезаем тесто на квадратики.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-10

Выкладываем на разогретый противень с пергаментом.

Отправляем лазанки в духовку на 7 минут. Тесто нужно просто подсушить.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-13

Ставим кастрюлю с водой на плиту, доводим до кипения. Варим колбаски минут 15.

Мелко нарезаем две луковицы.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-16

Поджариваем лук на подсолнечном масле.

Нарезаем сало – 200 гр. Отправляем к луку.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-19

Сваренную колбасу нарезаем на кусочки и также поджариваем с луком и салом.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-22

Натираем на крупной терке 30 гр твёрдого сыра.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-25

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-27

В бульон отправляем на 7 минут лазанки.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-30

В большую сковороду отправляем зажарку.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-33

Тушим блюдо, добавляем сюда же 50 мл сливок 30%-ной жирности, натёртый сыр и лазанки с бульоном.

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-36

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-38

Готовим 3 минуты. Украшаем блюдо петрушкой и подаём к столу. Приятного аппетита!

Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт-41

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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