Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт

Татьяна Бородкина, СТВ:

Сегодня у на завтрак традиционные белорусские лазанки. Как всегда, ингредиенты очень простые: мука, вода, подсолнечное масло, соль, сахар, сыр и сливки. А подадим мы наши лазанки с салом и колбасками, которые мы обжарим с луком на подсолнечном масле.

Просеиваем 300 гр муки.

Делаем небольшое углубление, в которое добавляем немного соли, чайную ложку сахара, столовую ложку подсолнечного масла.