Традиционные белорусские лазанки. Простой рецепт
Татьяна Бородкина, СТВ:
Сегодня у на завтрак традиционные белорусские лазанки. Как всегда, ингредиенты очень простые: мука, вода, подсолнечное масло, соль, сахар, сыр и сливки. А подадим мы наши лазанки с салом и колбасками, которые мы обжарим с луком на подсолнечном масле.
Просеиваем 300 гр муки.
Делаем небольшое углубление, в которое добавляем немного соли, чайную ложку сахара, столовую ложку подсолнечного масла.
Понемногу добавляем воду комнатной температуры и вымешиваем тесто.
Присыпаем стол мукой и раскатываем тесто.
Нарезаем тесто на квадратики.
Выкладываем на разогретый противень с пергаментом.
Отправляем лазанки в духовку на 7 минут. Тесто нужно просто подсушить.
Ставим кастрюлю с водой на плиту, доводим до кипения. Варим колбаски минут 15.
Мелко нарезаем две луковицы.
Поджариваем лук на подсолнечном масле.
Нарезаем сало – 200 гр. Отправляем к луку.
Сваренную колбасу нарезаем на кусочки и также поджариваем с луком и салом.
Натираем на крупной терке 30 гр твёрдого сыра.
В бульон отправляем на 7 минут лазанки.
В большую сковороду отправляем зажарку.
Тушим блюдо, добавляем сюда же 50 мл сливок 30%-ной жирности, натёртый сыр и лазанки с бульоном.
Готовим 3 минуты. Украшаем блюдо петрушкой и подаём к столу. Приятного аппетита!