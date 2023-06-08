Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим домашний, простой и вкусный хот-дог. Нам понадобится булочка для хот-дога, сосиски, сыр, одной яйцо, оливки и кукуруза.

Первым делом вырежем сердцевину из булочки. Нарежем сыр и сосиски. В булочку на дно выкладываем по ломтику сыра. Теперь сосиски, затем кукуруза. Сейчас нам нужно взбить яйцо. Сегодня я предпочитаю яйца от Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Смачнае» обогащено селеном и йодом, что способствует выведению токсинов из вашего организма.

Взбитое яйцо вливаем, добавим немного оливок, немного черного перца. И добавим оставшийся сыр. Булочку отправляем в духовку запекаться.

Начать свей день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.