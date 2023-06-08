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Сытный завтрак. Как приготовить хот-дог дома?

08 июня 2023 07:30
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим домашний, простой и вкусный хот-дог. Нам понадобится булочка для хот-дога, сосиски, сыр, одной яйцо, оливки и кукуруза.

Сытный завтрак. Как приготовить хот-дог дома?-1

Первым делом вырежем сердцевину из булочки. Нарежем сыр и сосиски. В булочку на дно выкладываем по ломтику сыра. Теперь сосиски, затем кукуруза. Сейчас нам нужно взбить яйцо. Сегодня я предпочитаю яйца от Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Смачнае» обогащено селеном и йодом, что способствует выведению токсинов из вашего организма.

Сытный завтрак. Как приготовить хот-дог дома?-4

Взбитое яйцо вливаем, добавим немного оливок, немного черного перца. И добавим оставшийся сыр. Булочку отправляем в духовку запекаться.

Сытный завтрак. Как приготовить хот-дог дома?-7

Начать свей день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.

Сытный завтрак. Как приготовить хот-дог дома?-10

Булочка с сосисками запеклась, перекладываем на сервировочную тарелку и подаем к столу. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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