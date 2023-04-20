Прямой эфир

Сосиски с сыром «Фету» и томатами. Рецепт необычного завтрака от кулинара

20 апреля 2023 15:13
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим быстрые и вкусные сосиски с сыром «Фету» и томатами. Нам понадобятся сосиски, багет, немного томата, сыр «Фету», оливковое масло и орегано.

Сосиски с сыром «Фету» и томатами. Рецепт необычного завтрака от кулинара-1

Берем сосиски и надрезаем их, но не до конца. Нарезаем томат. Посыпаем нарезанными томатами, теперь сыр «Фету» ломаем кусочками. Свежий багет нарежем небольшими ломтиками. Багет отправляем к сосискам, чтобы он во время запекания тоже немного подсушился. Присыпем немного сухими травами и польем небольшим количеством оливкового масла. Отправляем блюдо в разогретую духовку на 5-7 минут.

Сосиски с сыром «Фету» и томатами. Рецепт необычного завтрака от кулинара-4

Сейчас засервируем наше блюдо, оно уже запеклось. Сосиска красиво раскрылась. Немного «Фету» и томаты с хлебом. У нас получается блюдо три в одном, сосиска с теплым гарниром и хлебом.

Сосиски с сыром «Фету» и томатами. Рецепт необычного завтрака от кулинара-7

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.

Сосиски с сыром «Фету» и томатами. Рецепт необычного завтрака от кулинара-10

Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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