Прямой эфир

Шоколадные пасхальные яйца

18 апреля 2011 12:51
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Ингредиенты: молотые сухари, порошок какао, сахарная пудра, сливочное масло и молоко.

Ингредиенты

Смешать молотые сухари с порошком какао. Добавить сахар или сахарную пудру.

Приготовление блюда

Приготовление блюда

Приготовление блюда

Соединить сухую смесь со сливочным маслом и тщательно растереть до образования однородной массы.

Приготовление блюда

Теперь можно добавить различные орешки или другие ингредиенты.

Приготовление блюда

Приготовление блюда

Когда измельченные, но не в пыль, орехи или сухофрукты заняли должное место в будущем блюде, влить в шоколадную массу подогретое молоко.

Приготовление блюда

Хорошенько вымесить шоколадную массу, дать ей остынуть. Вылепить из массы шоколадные яйца.

Приготовление блюда

Теперь остается только украсить их согласно пасхальным традициям. Можно использовать всевозможные посыпки: кунжут, кокосовую стружку, орешки, разноцветный сахар или кусочки сухофруктов.

Приготовление блюда

Приготовление блюда

Пасхальный десерт станет достойным украшением праздничного стола и подарит вам сладкие воспоминания о детстве.

# Рецепты

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