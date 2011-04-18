Шоколадные пасхальные яйца

Ингредиенты: молотые сухари, порошок какао, сахарная пудра, сливочное масло и молоко.

Смешать молотые сухари с порошком какао. Добавить сахар или сахарную пудру.

Соединить сухую смесь со сливочным маслом и тщательно растереть до образования однородной массы.

Теперь можно добавить различные орешки или другие ингредиенты.

Когда измельченные, но не в пыль, орехи или сухофрукты заняли должное место в будущем блюде, влить в шоколадную массу подогретое молоко.

Хорошенько вымесить шоколадную массу, дать ей остынуть. Вылепить из массы шоколадные яйца.

Теперь остается только украсить их согласно пасхальным традициям. Можно использовать всевозможные посыпки: кунжут, кокосовую стружку, орешки, разноцветный сахар или кусочки сухофруктов.

Пасхальный десерт станет достойным украшением праздничного стола и подарит вам сладкие воспоминания о детстве.