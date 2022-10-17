Сэндвич с сыром и ветчиной. Самый простой рецепт

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим жирненький и сытный сэндвич. Нам понадобится хлеб, сливочное масло, ветчина, сыр чеддер, базилик и немного специй.

Нам надо поджарить хлеб на небольшом количестве сливочного масла. Разогреваем сковородку. Выкладываем хлеб на сливочное масло на сковородку, обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Перевернем хлеб.

Начнем собирать наш сэндвич. Кладем одну половинку хлеба на противень, сыр, ветчина, теперь еще раз сыр и ветчина. Накрываем все хлебом, положим еще два кусочка сыра наверх и запекаем. Отправляем в духовку.