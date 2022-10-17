Прямой эфир

Сэндвич с сыром и ветчиной. Самый простой рецепт

17 октября 2022 10:44
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим жирненький и сытный сэндвич. Нам понадобится хлеб, сливочное масло, ветчина, сыр чеддер, базилик и немного специй.

Сэндвич с сыром и ветчиной. Самый простой рецепт-1

Нам надо поджарить хлеб на небольшом количестве сливочного масла. Разогреваем сковородку. Выкладываем хлеб на сливочное масло на сковородку, обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Перевернем хлеб.

Сэндвич с сыром и ветчиной. Самый простой рецепт-4

Начнем собирать наш сэндвич. Кладем одну половинку хлеба на противень, сыр, ветчина, теперь еще раз сыр и ветчина. Накрываем все хлебом, положим еще два кусочка сыра наверх и запекаем. Отправляем в духовку.

Сэндвич с сыром и ветчиной. Самый простой рецепт-7

Достаем сэндвич из духовки, перекладываем все на доску, соединим сэндвич шпажками, разрежем его по диагонали, выкладываем на сервировочную тарелку. Присыпаем небольшим количеством смеси перцев. Украсим все свежим базиликом. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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