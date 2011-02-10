Салат «Сундучок с драгоценностями»

Ингредиенты: хлеб белый (мини-буханки) 5 шт., сыр сливочный 300гр., чеснок 1 зубчик, икра красная 150гр.. Перец болгарский 1 шт., креветки королевские 300 гр., морковь и лук 1 шт., яйца 2 шт. Заправить майонезом.

Нарезаем лук полукольцами и морковку, болгарский перец и яйца. Обжариваем лук и морковку, отдельно обжариваем королевские креветки. Порезанный болгарский перец и вареные яйца скидываем в салатник. Натираем чеснок, перекладываем его в сливочный сыр и все перемешиваем. Ставим сыр с чесноком в паровую баню.

Берем хлеб и вырезаем сундучок. Открываем крышку и внутри убираем мякиш. Мажем сундучок сливочным сыром внутри и снаружи. Смешиваем все поджаренные овощи с болгарским перцем и яйцами. Выкладываем в сундучки красную икру, а рядом на листья салата выкладываем салат.