Салат «Изумрудная виноградинка» с курицей и яблоками

Ингредиенты: Курица (филе) 300 гр, яйца 4 шт., яблоки зеленые 2 шт., сыр 250 гр. Выложить слоями на листья салата. Слои промазать майонезом. Украсить белым виноградом.

Нарезаем отварную курочку, виноградинки разрезаем на две части и вынимаем косточки. Яблоки, яйца и сыр натираем на крупной терке. Дно глубокой салатницы обкладываем листьями салата. Первым слоем на листья салата отправляется курица, покрываем майонезом. Дальше идет слой тертых яиц, его тоже закрываем майонезом. Выкладываем слой тертых яблок и снова используем майонез. Последний слой будет сырным, не забудем потом и его смазать майонезом. Виноградные дольки выкладываем сверху.