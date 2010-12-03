Салат из утки с грибами «Первый поцелуй»

Ингредиенты: Утка (филе) 500 гр, салат Романо 1 качан, опята замороженные 100 гр, белые грибы замороженные 300 гр, орехи кедровые 50 гр.

Нарезаем кубиками белые грибы. Листики салата режем по диагонали 1,5 см толщиной. Обжариваем грудки в собственном жиру. Отправляем обжаренную утку в духовку на 5 минут. Грибы обжариваем в масле, сначала белые, когда они достаточно обжарятся – добавляем опята. Добавляем к грибам кедровые орехи, солим, перемешиваем и через минуту выключаем огонь.

Это интересно! Перед обжаркой грибы лучше обвалять в муке, она не даст соку вытечь. Грибы получаться не только сочными, но и хрустящими. Этот способ подходит также и к замороженным грибам.

Тонко нарезаем поджаренную утку. Тонко порезанную утиную грудку отправляем к салату. Заливаем соусов №2 и перемешиваем. Добавляем грибы с орехами и добавляем соус №1.

Соус №1: в небольшую кастрюлю пересыпаем орехи кешью (100 гр), немного кедровых (100 гр) и арахис (100 гр). Выливаем туда оливковое масло (200 мл). Пикантность соусу придадут 2 веточки тимьяна. Измельчаем и смешиваем все ингредиенты блендером.

Соус №2: Берем 6 желтков, взбиваем венчиком. К взбитым желткам добавляем оливковое масло (220 мл), не прекращая смешивание. Дальше идет горчица (1 ст. л.) и сметана (6 ст. л.). Сметана должна быть такой, чтобы в ней стояла ложка. Немного морской соли. Перемешиваем.