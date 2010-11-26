Салат из тунца с клубникой и инжиром

Ингредиенты: Тунец 600 гр, клубника 200 гр, инжир 8 штук, сыр с голубой плесенью 200 гр, орехи кедровые 100 гр, салат Фриллис 1 пучок, салат Романо 1 качан. Соль, перец по вкусу.

Обжариваем на сковороде тунец. Нарезаем инжир дольками, клубнику на четыре части, салат рвем. Сыр крошим руками.

Для заправки используем оливковое масло (50 мл), к нему добавляем бальзамический соус (50 мл), несколько ложек горчицы (3 ст. ложки) и мед (3 ст. ложки). Смешиваем.

На тарелку выкладываем салатные листья, в центр помещаем обжаренного тунца, а вокруг выкладываем дольки клубники и инжира. Посыпаем салат кедровыми орешками. Немного соли и перца, выкладываем сыр с плесенью. Последний штрих – заправка.