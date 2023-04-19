Прямой эфир

Салат из булгура и курицы. Рецепт сытного и полезного завтрака

19 апреля 2023 09:22
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим сытный и сбалансированный завтрак с булгуром и курицей.

Салат из булгура и курицы. Рецепт сытного и полезного завтрака-1

Первым делом порежем куриное филе на маленькие сегменты и обжарим его на растительном масле. Подготовим сковородку и нарезаем филе.

Салат из булгура и курицы. Рецепт сытного и полезного завтрака-4

Для обжарки куриного филе я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт», у него очень высокая степень горения, оно не имеет никакого запаха. Отправляем куриное филе на сковородку, немного посыплем сухим чесноком (при термообработке не останется никакого неприятного запаха от специй), доску и нож после сырой курицы обязательно промываем.

Салат из булгура и курицы. Рецепт сытного и полезного завтрака-7

Приступаем к свежим овощам – огурец и томат. Не забываем помешивать курицу, ей надо буквально 5 минут. Нарезаем сладкий перец.

Приступаем к сборке салата. Нам нужна большая емкость для удобного перемешивания, потом мы это все поместим в красивый салатник. Курица, сюда же уже готовый булгур, свежие овощи, сыр «Фету», немного сока лимона, сухой орегано, заправляем все оливковым маслом. В конце добавим немного крупной морской соли. Все перемешиваем и отправляем в красивый салатник.

Салат из булгура и курицы. Рецепт сытного и полезного завтрака-10

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии! 

Салат из булгура и курицы. Рецепт сытного и полезного завтрака-13

Наш завтрак готов, приятного аппетита. 

*На правах рекламы. 

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