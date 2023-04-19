Салат из булгура и курицы. Рецепт сытного и полезного завтрака

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим сытный и сбалансированный завтрак с булгуром и курицей.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим сытный и сбалансированный завтрак с булгуром и курицей.
Первым делом порежем куриное филе на маленькие сегменты и обжарим его на растительном масле. Подготовим сковородку и нарезаем филе.
Для обжарки куриного филе я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт», у него очень высокая степень горения, оно не имеет никакого запаха. Отправляем куриное филе на сковородку, немного посыплем сухим чесноком (при термообработке не останется никакого неприятного запаха от специй), доску и нож после сырой курицы обязательно промываем.
Приступаем к свежим овощам – огурец и томат. Не забываем помешивать курицу, ей надо буквально 5 минут. Нарезаем сладкий перец.
Приступаем к сборке салата. Нам нужна большая емкость для удобного перемешивания, потом мы это все поместим в красивый салатник. Курица, сюда же уже готовый булгур, свежие овощи, сыр «Фету», немного сока лимона, сухой орегано, заправляем все оливковым маслом. В конце добавим немного крупной морской соли. Все перемешиваем и отправляем в красивый салатник.
Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии!
Наш завтрак готов, приятного аппетита.
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