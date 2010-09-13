Салат «Активная жизнь» с яблоками и фасолью

Ингредиенты: Фасоль стручковая, замороженная 500 гр, яблоки 2 шт., морковь 300 гр, укроп, петрушка. Соль и перец по вкусу. Заправить оливковым маслом.

Отвариваем стручковую фасоль в кипящей, немного подсоленной воде. Варим минут 5, не более, затем остужаем фасоль. Пока фасоль варится, шинкуем зелень и яблоки.

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Перекладываем отваренную стручковую фасоль в салатник, а к ней добавляем натертую морковь и порезанные яблоки. Осталось добавить измельченную зелень. Солим и заправляем оливковым маслом.