Романтический завтрак для любимых на День Святого Валентина

Шоколад, фрукты, сливки – продукты с романтичным флером. А вот яйца на завтрак – банальней не бывает. Однако немного экспромта – и вы снова забудете про обыденность.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Как часто на завтрак мы любим готовить омлет. Сегодня я предложу вам приготовить омлет совершенно новым способом. Это сочетание новых вкусов, где присутствует груша, очень вкусный шоколадный соус. Думаю, для романтического завтрака эта идея вам точно придется по душе.

Взбиваем 4 куриных яйца, очищаем пару груш и натираем на терке. Смешиваем фрукты с яйцами и всыпаем небольшое количество муки. Немного сахара и соли.

На сковороде растапливаем сливочное масло и аккуратно выкладываем всю массу.

Пока омлет готовится, занимаемся шоколадным соусом. Вливаем в кастрюльку сливки, добавляем тертый шоколад. Перемешивая, доводим до кипения и, уменьшая огонь, доводим до готовности.

Готовый омлет можно свернуть рулетом, а можно просто разрезать на кусочки.

Выкладываем их на тарелку, обрамляем свежими фруктами. Сверху поливаем теплым шоколадным соусом. Завершить сервировку блюда можно измельченными орешками или – как это сделали мы – кокосовой стружкой.

Чашечка чая или кофе – и завтрак можно подавать любимому.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Как видите, приготовить романтический завтрак проще простого.

Проявляйте фантазию во всем, потому что обыкновенная яичница, как видите, которая стала омлетом с грушей, вдруг превратилась в настоящий утренний десерт. И это вы можете делать каждый день. Главное – фантазируйте.

Рецепт этого блюда я подсмотрела у известного шеф-повара Александра Чикилевского. И он, увлекаясь историей кулинарии, сообщил мне, что блюдо было придумано еще в XIX веке.

Так что будьте уверены: оно проверено не одним поколением влюбленных пар. Приятного аппетита!