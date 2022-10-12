Прямой эфир

Рецепт полезного омлета с брокколи и бататом

12 октября 2022 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим полезный омлет с брокколи и бататом. Начнем мы с подготовки овощей. В первую очередь нужно почистить батат.

Рецепт полезного омлета с брокколи и бататом-1

Хочу разогреть сковородку, чтобы мы обжарили его на горячем масле. Нарезаем батат. Батат еще называют сладким картофелем, но он в 1,5-2 раза калорийнее, чем обычный картофель. Но содержание железа и калия намного больше.

Рецепт полезного омлета с брокколи и бататом-4

Начнем обжаривать наш сладкий картофель, пока обжаривается батат я приготовлю брокколи и разделю на небольшие сегменты. Отправляем брокколи в сковородку, но не доводим его до полной готовности, пусть останется немного хрустящим.

Рецепт полезного омлета с брокколи и бататом-7

Взбиваем четыре яйца со смесью перцев и небольшим количеством соли. Я уменьшила огонь до минимума, теперь заливаем яичную смесь в овощи. Накрываем крышкой и ждем, когда омлет будет готов.

Рецепт полезного омлета с брокколи и бататом-10

Наш полезный завтрак готов, сервируем его и украсим свежим базиликом. Приятного аппетита!  

*На правах рекламы. 

# Реклама # Рецепты # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак
11 октября 2022 08:38

Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак

Полезная брускетта с печенью трески на завтрак. Готовим с кулинаром
10 октября 2022 12:09

Полезная брускетта с печенью трески на завтрак. Готовим с кулинаром

Рецепт фаршированных шампиньонов с перепелиным яйцом, томатами и сыром
05 октября 2022 12:43

Рецепт фаршированных шампиньонов с перепелиным яйцом, томатами и сыром