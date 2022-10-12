Рецепт полезного омлета с брокколи и бататом

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим полезный омлет с брокколи и бататом. Начнем мы с подготовки овощей. В первую очередь нужно почистить батат.

Хочу разогреть сковородку, чтобы мы обжарили его на горячем масле. Нарезаем батат. Батат еще называют сладким картофелем, но он в 1,5-2 раза калорийнее, чем обычный картофель. Но содержание железа и калия намного больше.

Начнем обжаривать наш сладкий картофель, пока обжаривается батат я приготовлю брокколи и разделю на небольшие сегменты. Отправляем брокколи в сковородку, но не доводим его до полной готовности, пусть останется немного хрустящим.

Взбиваем четыре яйца со смесью перцев и небольшим количеством соли. Я уменьшила огонь до минимума, теперь заливаем яичную смесь в овощи. Накрываем крышкой и ждем, когда омлет будет готов.