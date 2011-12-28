Рецепт для новогоднего стола

Новогодний стол традиционно – апофеоз кулинарных умений хозяйки. Он же, с другой стороны, – парад гастрономических клише. Действительно, отказаться в новогоднюю ночь от пресловутого оливье революции подобно. Но устроить культовому салату изысканное соседство – предложение, согласитесь, достойное внимания. Раиса Савкова, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим праздничную закуску – перепелиные яйца с кремом из сыра «Филадельфия» с красной рыбой. Нам понадобится крем-сыр типа «Филадельфия», красная слабосоленая рыба – семга или лосось, перепелиные яйца, зелень.

Яйца отвариваем и очищаем, рыбу нарезаем кусочками и отправляем в блендер.

Раиса Савкова, шеф-повар:

Добавляем сыр в соотношении 1/1.

Измельчаем все до кремообразной консистенции. Перекладываем массу в более удобную емкость.

Добавляем немного мелко нарубленной зелени укропа и снова тщательно перемешиваем.

Теперь пора заняться сервировкой блюда. Раиса Савкова, шеф-повар:

У меня для подачи есть такие сервировочные ложки. Я блюдо буду укладывать на них. Вы можете – на тарелку.

Итак, чтобы яйца стояли так, как им положено, разрезаем их пополам и снизу слегка срезаем кусочек.

Для следующей операции понадобится кондитерский шприц или мешок. Но можно обойтись, как в нашем случае, двумя кофейными ложечками, смоченными в воде.

Остается украсить все зеленью укропа или петрушки. Закуску пора подавать к столу.

Раиса Савкова, шеф-повар:

Наша легкая новогодняя закуска готова. От всей души поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом.

Вот такая, легкая и полезная, женская кулинарная версия Нового Года.

Мужское предложение, судя по всему, окажется с гастрономической точки зрения несколько весомее. Александр Чикилевский, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим традиционную куриную грудку, запеченную по-староанглийски с гарниром из фасоли.

Традиционное, потому что англичане на рождество все запекают – это либо курица, либо индейка, либо утка, либо баранья нога.

Куриную грудку с кожицей для начала от души солим и перчим. Александр для этого использует смесь перцев.

Александр Чикилевский, шеф-повар:

Лучше, чтобы грудка полежала минут 15-20, чтобы специи впитались. Под кожицу прячем кусочек сливочного масла.

Александр Чикилевский, шеф-повар:

В процессе приготовления масло будет топиться, и грудка будет еще более сочной. Выкладываем грудку на разогретый противень и запекаем в духовке в течение 20-25 минут.

А пока займемся приготовлением гарнира. Нарезаем тоненькими брусочками морковь, небольшими кубиками – репчатый лук.

Измельчаем чеснок и превращаем в горку соломки грудинку.

Александр Чикилевский, шеф-повар:

Она придаст аромат гарниру и в сочетании с курицей будет достаточно вкусно. Теперь на горячую сковородку добавляем немного растительного масла и сначала обжариваем смесь лука и чеснока.

Как только почувствуете характерный аромат, добавляйте грудинку.

Перемешиваем, солим немного, учитывая, что грудинка тоже даст блюду свою соль. Перчим. Когда грудинка приобретет приятный коричневатый оттенок, выкладываем в сковородку морковь. 3-4 минуты – и огонь можно выключать. Морковь должна остаться немного хрустящей.

Александр Чикилевский, шеф-повар:

Теперь добавляем белую и красную фасоль. Получается микс.

Главное – хорошо прогреть фасоль. Все остальные ингредиенты готовы. Теперь дело за малым – хорошо прогреть фасоль.

В самом конце, когда это все будет готово, мы добавим чуть-чуть сливочного масла. Буквально 15-20 г. Это придаст легкий вкус маслянистости, обогатит вкус.

Гарнир готов, курица – вот-вот, и у нас есть пара минут, чтобы приготовить легкий соус. Для этого на раскаленную сковородку кладем немного сливочного масла, даем ему «разойтись» и покоричневеть.

Александр Чикилевский, шеф-повар:

Самое главное в этом соусе – масло должно не просто разойтись, а стать чуть-чуть коричневым. Потом вливаем полусладкое белое вино и немного перчим.

Упариваем все до половины первоначального объема – и соус готов. Как, между прочим, и куриная грудка.

Выкладываем гарнир в центр тарелки.

Куриное филе нарезаем ломтиками. Корочка должна получиться хрустящей, а мясо – сочным.

Поливаем его легким соусом и декорируем свежей зеленью.