Прямой эфир

Рецепт для новогоднего стола

28 декабря 2011 11:12
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Новогодний стол традиционно – апофеоз кулинарных умений хозяйки. Он же, с другой стороны, – парад гастрономических клише. Действительно, отказаться в новогоднюю ночь от пресловутого оливье революции подобно. Но устроить культовому салату изысканное соседство – предложение, согласитесь, достойное внимания.

Раиса Савкова, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим праздничную закуску – перепелиные яйца с кремом из сыра «Филадельфия» с красной рыбой.

Нам понадобится крем-сыр типа «Филадельфия», красная слабосоленая рыба – семга или лосось, перепелиные яйца, зелень.

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Яйца отвариваем и очищаем, рыбу нарезаем кусочками и отправляем в блендер.

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Раиса Савкова, шеф-повар:
Добавляем сыр в соотношении 1/1.

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Измельчаем все до кремообразной консистенции. Перекладываем массу в более удобную емкость.

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Добавляем немного мелко нарубленной зелени укропа и снова тщательно перемешиваем.

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Теперь пора заняться сервировкой блюда.

Раиса Савкова, шеф-повар:
У меня для подачи есть такие сервировочные ложки. Я блюдо буду укладывать на них. Вы можете – на тарелку.

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Итак, чтобы яйца стояли так, как им положено, разрезаем их пополам и снизу слегка срезаем кусочек.

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Для следующей операции понадобится кондитерский шприц или мешок. Но можно обойтись, как в нашем случае, двумя кофейными ложечками, смоченными в воде.

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Остается украсить все зеленью укропа или петрушки. Закуску пора подавать к столу.

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Раиса Савкова, шеф-повар:
Наша легкая новогодняя закуска готова. От всей души поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом.

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Вот такая, легкая и полезная, женская кулинарная версия Нового Года.

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Мужское предложение, судя по всему, окажется с гастрономической точки зрения несколько весомее.

Александр Чикилевский, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим традиционную куриную грудку, запеченную по-староанглийски с гарниром из фасоли.
Традиционное, потому что англичане на рождество все запекают – это либо курица, либо индейка, либо утка, либо баранья нога.

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Куриную грудку с кожицей для начала от души солим и перчим. Александр для этого использует смесь перцев.

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Александр Чикилевский, шеф-повар:
Лучше, чтобы грудка полежала минут 15-20, чтобы специи впитались.

Под кожицу прячем кусочек сливочного масла.

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Александр Чикилевский, шеф-повар:
В процессе приготовления масло будет топиться, и грудка будет еще более сочной.

Выкладываем грудку на разогретый противень и запекаем в духовке в течение 20-25 минут.

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А пока займемся приготовлением гарнира. Нарезаем тоненькими брусочками морковь, небольшими кубиками – репчатый лук.

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Измельчаем чеснок и превращаем в горку соломки грудинку.

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Александр Чикилевский, шеф-повар:
Она придаст аромат гарниру и в сочетании с курицей будет достаточно вкусно.

Теперь на горячую сковородку добавляем немного растительного масла и сначала обжариваем смесь лука и чеснока.

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Как только почувствуете характерный аромат, добавляйте грудинку.

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Перемешиваем, солим немного, учитывая, что грудинка тоже даст блюду свою соль. Перчим. Когда грудинка приобретет приятный коричневатый оттенок, выкладываем в сковородку морковь. 3-4 минуты – и огонь можно выключать. Морковь должна остаться немного хрустящей.

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Александр Чикилевский, шеф-повар:
Теперь добавляем белую и красную фасоль. Получается микс.

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Главное – хорошо прогреть фасоль. Все остальные ингредиенты готовы. Теперь дело за малым – хорошо прогреть фасоль.
В самом конце, когда это все будет готово, мы добавим чуть-чуть сливочного масла. Буквально 15-20 г. Это придаст легкий вкус маслянистости, обогатит вкус.

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Гарнир готов, курица – вот-вот, и у нас есть пара минут, чтобы приготовить легкий соус. Для этого на раскаленную сковородку кладем немного сливочного масла, даем ему «разойтись» и покоричневеть.

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Александр Чикилевский, шеф-повар:
Самое главное в этом соусе – масло должно не просто разойтись, а стать чуть-чуть коричневым.

Потом вливаем полусладкое белое вино и немного перчим.

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Упариваем все до половины первоначального объема – и соус готов. Как, между прочим, и куриная грудка.

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Выкладываем гарнир в центр тарелки.

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Куриное филе нарезаем ломтиками. Корочка должна получиться хрустящей, а мясо – сочным.

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Поливаем его легким соусом и декорируем свежей зеленью.

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Александр Чикилевский, шеф-повар:
Вот, курица получилась в староанглийском стиле с гарниром из фасоли. Приятного аппетита.
Я поздравляю вас с Новым годом, желаю счастья, любви, здоровья. С Новым годом!

Что ж, две праздничные кулинарные версии, предложенные двумя шеф-поварами, не спорят, а дополняют друг друга. Приятного вам новогоднего аппетита!

# Рецепты

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