Рецепт для новогоднего стола
Новогодний стол традиционно – апофеоз кулинарных умений хозяйки. Он же, с другой стороны, – парад гастрономических клише. Действительно, отказаться в новогоднюю ночь от пресловутого оливье революции подобно. Но устроить культовому салату изысканное соседство – предложение, согласитесь, достойное внимания.
Раиса Савкова, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим праздничную закуску – перепелиные яйца с кремом из сыра «Филадельфия» с красной рыбой.
Нам понадобится крем-сыр типа «Филадельфия», красная слабосоленая рыба – семга или лосось, перепелиные яйца, зелень.
Яйца отвариваем и очищаем, рыбу нарезаем кусочками и отправляем в блендер.
Раиса Савкова, шеф-повар:
Добавляем сыр в соотношении 1/1.
Измельчаем все до кремообразной консистенции. Перекладываем массу в более удобную емкость.
Добавляем немного мелко нарубленной зелени укропа и снова тщательно перемешиваем.
Теперь пора заняться сервировкой блюда.
Раиса Савкова, шеф-повар:
У меня для подачи есть такие сервировочные ложки. Я блюдо буду укладывать на них. Вы можете – на тарелку.
Итак, чтобы яйца стояли так, как им положено, разрезаем их пополам и снизу слегка срезаем кусочек.
Для следующей операции понадобится кондитерский шприц или мешок. Но можно обойтись, как в нашем случае, двумя кофейными ложечками, смоченными в воде.
Остается украсить все зеленью укропа или петрушки. Закуску пора подавать к столу.
Раиса Савкова, шеф-повар:
Наша легкая новогодняя закуска готова. От всей души поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом.
Вот такая, легкая и полезная, женская кулинарная версия Нового Года.
Мужское предложение, судя по всему, окажется с гастрономической точки зрения несколько весомее.
Александр Чикилевский, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим традиционную куриную грудку, запеченную по-староанглийски с гарниром из фасоли.
Традиционное, потому что англичане на рождество все запекают – это либо курица, либо индейка, либо утка, либо баранья нога.
Куриную грудку с кожицей для начала от души солим и перчим. Александр для этого использует смесь перцев.
Александр Чикилевский, шеф-повар:
Лучше, чтобы грудка полежала минут 15-20, чтобы специи впитались.
Под кожицу прячем кусочек сливочного масла.
Александр Чикилевский, шеф-повар:
В процессе приготовления масло будет топиться, и грудка будет еще более сочной.
Выкладываем грудку на разогретый противень и запекаем в духовке в течение 20-25 минут.
А пока займемся приготовлением гарнира. Нарезаем тоненькими брусочками морковь, небольшими кубиками – репчатый лук.
Измельчаем чеснок и превращаем в горку соломки грудинку.
Александр Чикилевский, шеф-повар:
Она придаст аромат гарниру и в сочетании с курицей будет достаточно вкусно.
Теперь на горячую сковородку добавляем немного растительного масла и сначала обжариваем смесь лука и чеснока.
Как только почувствуете характерный аромат, добавляйте грудинку.
Перемешиваем, солим немного, учитывая, что грудинка тоже даст блюду свою соль. Перчим. Когда грудинка приобретет приятный коричневатый оттенок, выкладываем в сковородку морковь. 3-4 минуты – и огонь можно выключать. Морковь должна остаться немного хрустящей.
Александр Чикилевский, шеф-повар:
Теперь добавляем белую и красную фасоль. Получается микс.
Главное – хорошо прогреть фасоль. Все остальные ингредиенты готовы. Теперь дело за малым – хорошо прогреть фасоль.
В самом конце, когда это все будет готово, мы добавим чуть-чуть сливочного масла. Буквально 15-20 г. Это придаст легкий вкус маслянистости, обогатит вкус.
Гарнир готов, курица – вот-вот, и у нас есть пара минут, чтобы приготовить легкий соус. Для этого на раскаленную сковородку кладем немного сливочного масла, даем ему «разойтись» и покоричневеть.
Александр Чикилевский, шеф-повар:
Самое главное в этом соусе – масло должно не просто разойтись, а стать чуть-чуть коричневым.
Потом вливаем полусладкое белое вино и немного перчим.
Упариваем все до половины первоначального объема – и соус готов. Как, между прочим, и куриная грудка.
Выкладываем гарнир в центр тарелки.
Куриное филе нарезаем ломтиками. Корочка должна получиться хрустящей, а мясо – сочным.
Поливаем его легким соусом и декорируем свежей зеленью.
Александр Чикилевский, шеф-повар:
Вот, курица получилась в староанглийском стиле с гарниром из фасоли. Приятного аппетита.
Я поздравляю вас с Новым годом, желаю счастья, любви, здоровья. С Новым годом!
Что ж, две праздничные кулинарные версии, предложенные двумя шеф-поварами, не спорят, а дополняют друг друга. Приятного вам новогоднего аппетита!