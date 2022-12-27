Прямой эфир

Простой, но питательный. Ещё один рецепт салата для новогоднего стола

27 декабря 2022 08:56
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень простой, но питательный салат из свежих овощей. Сегодня нам понадобятся свежие овощи, сыр «Фету», семечки, соль, перец и свежий тимьян. Чтобы сэкономить время, мы сразу обжарим семечки и будем подготавливать овощи. Достаточно крупными кусками нарезаем перец. Теперь томаты. Томаты такого же размера, как и перцы. Теперь огурец, не забывайте про семечки.

Простой, но питательный. Ещё один рецепт салата для новогоднего стола-1

Перекладываем все в салатник, сюда же сразу семечки. Добавим свежий тимьян, нам нужны только листики. Крупными кусками поломаем сыр, добавим немного соли, черный молотый перец. Немного сока лимона, оливковое масло, все перемешиваем. Выкладываем на сервировочную тарелку. Наш завтрак готов, приятного аппетита. Этот салат прекрасно подавать с теплым хлебом и поджаренным яйцом.

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