Простой, но питательный. Ещё один рецепт салата для новогоднего стола

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим очень простой, но питательный салат из свежих овощей. Сегодня нам понадобятся свежие овощи, сыр «Фету», семечки, соль, перец и свежий тимьян. Чтобы сэкономить время, мы сразу обжарим семечки и будем подготавливать овощи. Достаточно крупными кусками нарезаем перец. Теперь томаты. Томаты такого же размера, как и перцы. Теперь огурец, не забывайте про семечки.