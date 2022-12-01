Простой и быстрый пирог из цукини. Рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим простой и быстрый пирог из цукини. В первую очередь натираем цукини на крупной терке, насыплем небольшое количество соли, тогда кабачок отдаст лишнюю влагу. Отставим в сторонку и приготовим другие ингредиенты.

Пармезан, сыр у нас в этой емкости. Отжимаем цукини. Можно кабачок откинуть на дуршлаг и отжать, но руками будет тщательнее. Мелко рубим петрушку и отправляем ее к сыру и цукини. Вводим оставшиеся ингредиенты: два яйца, сухой чеснок и мука. Добавим немного сливок и еще две ложки муки. Все перемешиваем.