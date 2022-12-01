Прямой эфир

Простой и быстрый пирог из цукини. Рецепт от кулинара

01 декабря 2022 08:35
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простой и быстрый пирог из цукини. В первую очередь натираем цукини на крупной терке, насыплем небольшое количество соли, тогда кабачок отдаст лишнюю влагу. Отставим в сторонку и приготовим другие ингредиенты.

Простой и быстрый пирог из цукини. Рецепт от кулинара-1

Пармезан, сыр у нас в этой емкости. Отжимаем цукини. Можно кабачок откинуть на дуршлаг и отжать, но руками будет тщательнее. Мелко рубим петрушку и отправляем ее к сыру и цукини. Вводим оставшиеся ингредиенты: два яйца, сухой чеснок и мука. Добавим немного сливок и еще две ложки муки. Все перемешиваем.

Простой и быстрый пирог из цукини. Рецепт от кулинара-4

Керамическую форму смажем растительным маслом. Тонким слоем отправляем тесто в форму. Равномерно распределяем, украсим помидорами черри, присыплем крупинками соли. Отправляем пирог запекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов.

Пирог из цукини прекрасно запекся, сервируем его на тарелку. Наш завтрак готов, приятного аппетита. Я уверена, что где-то в закромах у вас еще точно остались кабачки.

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