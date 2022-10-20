Прямой эфир

Понадобится свёкла, творог и сыр. Рецепт лёгкого салата на завтрак

20 октября 2022 10:08
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простое и вкусное блюдо. Нам понадобится мягкий творог, отварная свекла, немного семечек подсолнечника, свежий базилик, сыр фета и ароматное масло шиповника.

Понадобится свёкла, творог и сыр. Рецепт лёгкого салата на завтрак-1

Наше блюдо будем сразу собирать в красивую сервировочную тарелку. Это блюдо было специально придумано для нелюбителей творога, так как это высокобелковый и полезный продукт, этот завтрак именно для вас. На дно тарелки выкладываем мягкий творог. Нарежем свеклу на небольшие дольки. Выкладываем их на мягкий творог. Для большей сливочности добавим мягкий сыр фета.

Понадобится свёкла, творог и сыр. Рецепт лёгкого салата на завтрак-4

Польем все красивым ярким маслом шиповника. Для хрустящей текстуры добавим обжаренные семечки подсолнечника. Добавим немного свежего базилика. Вместо базилика отлично подойдет рукола, а фета можно заменить мягким козьим сыром. Наш завтрак готов, приятного аппетита!

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