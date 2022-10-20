Понадобится свёкла, творог и сыр. Рецепт лёгкого салата на завтрак

Лена Климук, кулинар: Сегодня мы приготовим простое и вкусное блюдо. Нам понадобится мягкий творог, отварная свекла, немного семечек подсолнечника, свежий базилик, сыр фета и ароматное масло шиповника.

Наше блюдо будем сразу собирать в красивую сервировочную тарелку. Это блюдо было специально придумано для нелюбителей творога, так как это высокобелковый и полезный продукт, этот завтрак именно для вас. На дно тарелки выкладываем мягкий творог. Нарежем свеклу на небольшие дольки. Выкладываем их на мягкий творог. Для большей сливочности добавим мягкий сыр фета.