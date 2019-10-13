Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим на завтрак итальянское карпаччо из помидоров и сыр сулугуни в кляре.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим на завтрак итальянское карпаччо из помидоров и сыр сулугуни в кляре.
Ингредиенты: помидоры, оливковое масло, уксус, перец, чеснок, зелёный лук, кинза, розмарин, сулугуни, панировочные сухари, мука и яйца.
Три средних помидора нарезаем тонкими кольцами и выкладываем красиво на тарелку.
Два зубчика чеснока выдавливаем в тарелку.
Готовим заправку.
Мелко нарезаем зеленый лук, кинзу и немного листьев розмарина.
Добавляем к зелени щепотку черного перца, щепотку соли, 1/2 чайной ложки уксуса и столовую ложку оливкового масла.
Поливаем немного помидоры оливковым маслом.
Выкладываем заправку на помидоры.
Сулугуни нарезаем крупными кубиками.
Разбиваем одно яйцо.
Разогреваем сковороду.
Сыр окунаем в муку, потом – в яйцо, потом – в панировочные сухари.
Жарим на подсолнечном масле по одной минуте с каждой стороны.
Отправляем готовый сыр на помидоры.
Блюдо готово. Приятного аппетита!