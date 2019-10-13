Прямой эфир

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак

13 октября 2019 08:59
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим на завтрак итальянское карпаччо из помидоров и сыр сулугуни в кляре.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-1

Ингредиенты: помидоры, оливковое масло, уксус, перец, чеснок, зелёный лук, кинза, розмарин, сулугуни, панировочные сухари, мука и яйца.

Три средних помидора нарезаем тонкими кольцами и выкладываем красиво на тарелку.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-4

Два зубчика чеснока выдавливаем в тарелку.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-7

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-9

Готовим заправку.

Мелко нарезаем зеленый лук, кинзу и немного листьев розмарина.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-12

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-14

Добавляем к зелени щепотку черного перца, щепотку соли, 1/2 чайной ложки уксуса и столовую ложку оливкового масла.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-17

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-19

Поливаем немного помидоры оливковым маслом.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-22

Выкладываем заправку на помидоры.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-25

Сулугуни нарезаем крупными кубиками.

Разбиваем одно яйцо.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-28

Разогреваем сковороду.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-31

Сыр окунаем в муку, потом – в яйцо, потом – в панировочные сухари.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-34

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-36

Жарим на подсолнечном масле по одной минуте с каждой стороны.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-39

Отправляем готовый сыр на помидоры.

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-42

Помидоры с ароматной заправкой и сулугуни в кляре. Горячий и быстрый завтрак-44

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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