Полезный завтрак из простых ингредиентов. Готовим цукини в кляре

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим хрустящие колечки из цукини. Нам понадобится цукини, для кляра – мука, яйцо, сухой чеснок, соль и перец. Начнем с кляра и подготовим только сухие ингредиенты. Мука, крахмал, сухой чеснок, черный молотый перец, соль. И порубим листики розмарина, отправляем рубленый розмарин к сухим ингредиентам. Теперь вобьем одно яйцо, добавим немного воды, взбиваем все вилкой. Кляр должен получиться консистенции жидкой сметаны.

Разогреваем сковородку и будем нарезать кабачок. Нарезаем цукини достаточно толстыми кусочками. Чтобы сэкономить время и не обмакивать каждый кусочек в кляре, сразу сюда все закинем. Немного все перемешаем. Для обжарки кружочков я предпочитаю использовать рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». Мне нравится, что масло имеет высокую степень горения и не придает неприятного запаха продукту.