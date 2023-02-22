Полезный завтрак. Готовим лёгкие оладьи со шпинатом

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим простые, но вкусные оладушки со шпинатом и пармезаном. В первую очередь разогреем сковородку, немного припустим шпинат на сливочном масле. Немного сливочного масла отправляем на сковородку, туда же шпинат, ему нужно меньше минуты. Шпинат быстро уменьшается в размерах и становится ярко-зеленым. Прогретый шпинат перекладываем на разделочную доску, немного его порубим.

Перекладываем в емкость, параллельно мы уже разогрели сковородку для оладушек, добавляем остальные ингредиенты. Нам понадобится одно яйцо, немного соли, молоко и мука, перемешиваем вилкой.