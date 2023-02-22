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Полезный завтрак. Готовим лёгкие оладьи со шпинатом

22 февраля 2023 08:22
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простые, но вкусные оладушки со шпинатом и пармезаном. В первую очередь разогреем сковородку, немного припустим шпинат на сливочном масле. Немного сливочного масла отправляем на сковородку, туда же шпинат, ему нужно меньше минуты. Шпинат быстро уменьшается в размерах и становится ярко-зеленым. Прогретый шпинат перекладываем на разделочную доску, немного его порубим.

Полезный завтрак. Готовим лёгкие оладьи со шпинатом-1

Перекладываем в емкость, параллельно мы уже разогрели сковородку для оладушек, добавляем остальные ингредиенты. Нам понадобится одно яйцо, немного соли, молоко и мука, перемешиваем вилкой.

Полезный завтрак. Готовим лёгкие оладьи со шпинатом-4

Для жарки оладьей со шпинатом я использую рапсовое масло Oily от компании «Агропродукт», у него высокая степень горения, оно не имеет никакого запаха. Выкладываем тесто на горячую сковородку. Теперь переворачиваем наши оладушки. Оладьи жарятся быстро, по две минуты с каждой стороны. Мы сняли оладьи со сковородки и приступаем к сервировке. Немного сметаны, щедро присыпаем пармезаном. А чтобы утро было прекраснее, украсим веточкой руколы. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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