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Полезный белковый завтрак. Готовим омлет с креветками и авокадо

15 декабря 2022 07:38
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Лена Климук, кулинар:  
Сегодня мы приготовим тонкий яичный блинчик с креветками и авокадо. Нам понадобятся яйца, томаты, немного пармезана, отварные креветки, авокадо, немного масла. Так как креветки уже готовы и их обжаривать не нужно, мы начнем с блинчика.  

Полезный белковый завтрак. Готовим омлет с креветками и авокадо-1

Разбиваем яйца. Добавим немного соли и натираем пармезан. Все перемешиваем венчиком. Перед тем как обжарить омлет, я подготовлю авокадо и остальные овощи. У спелого авокадо легко и быстро снимается кожура. Порежем помидоры. Тонкими слайсами нарезаем авокадо. А теперь обжариваем яичный блинчик. Жарим на сухой сковородке без добавления масла, с одной стороны уже схватилось, аккуратно переворачиваем.  

Полезный белковый завтрак. Готовим омлет с креветками и авокадо-4

Перекладываем омлет на тарелку, выкладываем отварные креветки, томаты, авокадо, пару капель сока лимона, немного крупной соли, наверх еще немного пармезана. Украсим свежим базиликом. Наш завтрак готов. Помимо того, что это прекрасный белковый завтрак, это можно съесть и на ужин.  

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