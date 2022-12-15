Полезный белковый завтрак. Готовим омлет с креветками и авокадо

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим тонкий яичный блинчик с креветками и авокадо. Нам понадобятся яйца, томаты, немного пармезана, отварные креветки, авокадо, немного масла. Так как креветки уже готовы и их обжаривать не нужно, мы начнем с блинчика.

Разбиваем яйца. Добавим немного соли и натираем пармезан. Все перемешиваем венчиком. Перед тем как обжарить омлет, я подготовлю авокадо и остальные овощи. У спелого авокадо легко и быстро снимается кожура. Порежем помидоры. Тонкими слайсами нарезаем авокадо. А теперь обжариваем яичный блинчик. Жарим на сухой сковородке без добавления масла, с одной стороны уже схватилось, аккуратно переворачиваем.