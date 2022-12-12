Подойдут и для новогоднего стола. Готовим бутерброды со свёклой и селёдкой

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим простые, но вкусные закусочные бутерброды со свеклой и селедкой. Нам понадобится бородинский хлеб, селедочка, свекла, немного розмарина и сливочный сыр. Первым делом прогреем бородинский хлеб на сковородке. Кладем два ломтика черного хлеба на сухую сковородку.

Свеклу нарезаем тонкими ломтиками. С одной стороны хлеб уже обжарился – переворачиваем. Подготовим селедку и нарежем ее тонкими ломтиками. Хлеб обжарился, выкладываем его на сервировочную тарелку. Обратной стороной ложки намазываем сливочный сыр на хлеб. Выкладываем свеклу и селедку.