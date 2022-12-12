Подойдут и для новогоднего стола. Готовим бутерброды со свёклой и селёдкой
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простые, но вкусные закусочные бутерброды со свеклой и селедкой. Нам понадобится бородинский хлеб, селедочка, свекла, немного розмарина и сливочный сыр. Первым делом прогреем бородинский хлеб на сковородке. Кладем два ломтика черного хлеба на сухую сковородку.
Свеклу нарезаем тонкими ломтиками. С одной стороны хлеб уже обжарился – переворачиваем. Подготовим селедку и нарежем ее тонкими ломтиками. Хлеб обжарился, выкладываем его на сервировочную тарелку. Обратной стороной ложки намазываем сливочный сыр на хлеб. Выкладываем свеклу и селедку.
Присыплем небольшим количеством черного перца и украсим тонкими листочками розмарина. Эти бутерброды отлично подойдут к завтраку, а их мини-версия прекрасно будет смотреться на праздничном столе.
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