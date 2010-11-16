Плов с каштанами

Ингредиенты: Баранина 1,5 кг, лук репчатый 5 шт., каштаны 400 гр, изюм 400 гр, курага 400 гр, рис Басмати 1 кг, масло сливочное 200 гр, тесто слоеное (готовое 250 гр). Соль и шафран по вкусу. Нарезаем баранину, убираем весь жир, чтобы не было слишком жирно. Лук нарезаем кольцами. Солим мясо и жарим, лук жарим на отдельной сковородке.
В кастрюлю, дно и стенки которой предварительно смазаны сливочным маслом, выкладываем тонкий слой теста для того чтобы не подгорел рис. Пересыпаем в кастрюлю рис, он должен быть недоварен. Прямо в рис закладываем несколько кусочков сливочного масла для сочности. Накрываем кастрюлю сначала полотенцем, а потом крышкой для того. Чтобы вода не испарилась.
В казан высыпаем прожаренное мясо с бульоном. Берем каштаны и также отправляем туда.
Это интересно! Каштаны нужно обязательно покупать в магазине испанского, итальянского или французского сорта. Те каштаны, что растут у нас непригодны в пищу. Кстати, до появления картофеля основной пищей для простого народа в Европе были каштаны. Их варили, жарили, из ни даже пекли хлеб. До сих пор в разных странах мира готовят каштановое мороженое, торты и даже пиво.
Вслед за мясом и каштанами отправляем в казан курагу и изюм. Затем закладываем лук (он даже не обжарен, а слегка припущен). Из специй используем только шафран. Теперь казан и рис отправляем на плиту на 40 минут.