Плов с каштанами

Морской язык под укропным соусом «Соль миньер»

Ингредиенты: Морской язык (филе) 5 шт., мука 50 гр, масло сливочное 50 гр, масло растительное 50 мл, соль и перец по вкусу. Украсим при помощи отварной моркови. Подавать с вареной спаржей.