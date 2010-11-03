Паста с грибами и креветками «Каприз русалочки»

Ингредиенты: Тальятелле 250 гр. Соус: Шампиньоны консервированные 250 гр, лук репчатый 3 шт., перец болгарский 2 шт., чеснок 2 зубчика, помидоры черри маринованные 400 гр. Пиво светлое 150 мл, паста томатная 100 гр, кукуруза сладкая консервированная 120 гр, креветки королевские очищенные 250 гр.

Соль, перец, тимьян, приправа для соуса песто по вкусу. Украсить зеленым базиликом и оливками.

Нарезаем перец и лук. Обжариваем овощи в кастрюле с разогретым подсолнечным маслом. Выдавливаем чеснок, обрываем тимьян. В кастрюле с овощами добавляем тимьян, чеснок и маринованные помидоры черри. Добавляем туда же томатную пасту и консервированные шампиньоны. Перемешиваем, солим и вливаем светлое пиво. Далее последние специи – приправа песто и перец. Отправляем кастрюлю на плиту на 10 минут.

Отвариваем макароны. Когда соус готов, забрасываем в него отваренные отдельно креветки и консервированную кукурузу. После всех ингредиентов отправляем в кастрюлю с соусом отваренные макароны.