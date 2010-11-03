Паста с грибами и креветками «Каприз русалочки»

Соль, перец, тимьян, приправа для соуса песто по вкусу. Украсить зеленым базиликом и оливками.
Нарезаем перец и лук. Обжариваем овощи в кастрюле с разогретым подсолнечным маслом. Выдавливаем чеснок, обрываем тимьян. В кастрюле с овощами добавляем тимьян, чеснок и маринованные помидоры черри. Добавляем туда же томатную пасту и консервированные шампиньоны. Перемешиваем, солим и вливаем светлое пиво. Далее последние специи – приправа песто и перец. Отправляем кастрюлю на плиту на 10 минут.
Отвариваем макароны. Когда соус готов, забрасываем в него отваренные отдельно креветки и консервированную кукурузу. После всех ингредиентов отправляем в кастрюлю с соусом отваренные макароны.