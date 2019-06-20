Овсяная пицца на сковороде. Быстрый рецепт с фото

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак вкусная, сытная, а главное – полезная пицца. Тесто мы приготовим из овсяных хлопьев, а ещё нам для теста понадобятся: кефир, яйцо, соль, перец. Для начинки возьмём: куриное филе, моцареллу, вяленые помидоры. А ещё я приготовлю томатный соус.

Сначала мы приготовим томатный соус. Для него нам потребуются: помидоры, лук, оливковое масло, чеснок, сушёный базилик.

Бланшируем помидоры. Для этого вырезаем сердцевину у помидоров и делаем крестиком надрез. Помещаем помидоры на 2 минуты в кипящую воду. Теперь сразу отправляем их из кипятка в холодную воду. Чистим.

Нарезаем помидоры кусочками и отправляем в сотейник. Добавляем 2 ст. ложки оливкового масла.

Нарезаем две луковицы, которые мы обжариваем с мелко измельчённым чесноком на разогретой сковороде.

Поджаренные лук с чесноком отправляем к помидорам. Солим и перчим. Также посыпаем сушёным базиликом. Перемешиваем. Помидоры должны впитать все ароматы. Через 7 минут будет готово.

Пришло время куриного филе, которое мы предварительно замариновали с приправами.

Нарезаем 150 гр куриного филе тонкими полосками. Поджариваем курицу на сковороде. Недолго, чтобы мясо не стало жёстким.

Соус готов. Остужаем его.

Займемся сыром моцареллой. Понадобится 70 гр. Натираем на крупной тёрке. Татьяна Бородкина:

Моцарелла – исключительно итальянское изобретение. Это мягкий сыр быстрого созревания. Не нужно путать сыр моцарелла, который используется для пиццы и сыр моцарелла, который используется для салатов. Для салатов моцарелла хранится в рассоле, а моцарелла для пиццы продаётся в вакуумной упаковке, на которой нарисована обычная пицца.

Готовим тесто. 100 гр овсяных хлопьев отправляем в чашу блендера, сюда же вбиваем 1 яйцо и 150 гр кефира, который можно заменить ряженкой. И немного солим.

Взбиваем в блендере.

Жарим тесто на сковороде. Накрываем на минуту крышкой.

Теперь быстро намазываем основу пиццы томатным соусом, отправляем курицу, вяленые помидоры и посыпаем сыром. Готовим ещё 4 минуты под закрытой крышкой.



