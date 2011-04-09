Овощные шарики «АЛУ КОФТА»

Ингредиенты: картофель 5 шт., цветная капуста 1 кочан, кинза 1 пучок, нутовая мука 150 гр., йогурт натуральный 250 мл., помидоры с собственном соку 750 гр., специи.

Помидоры очищаем от кожицы и мелко нарезаем. Всыпаем в кастрюлю с растительным маслом острый красный перец, куркуму, сушеный имбирь и соль.

Поджарим эту массу на слабом огне. Далее отправляем в эту кастрюлю нарезанные помидоры и оставляем томиться под закрытой крышкой.

Шинкуем кинзу.

Теперь натираем мелко картофель и цветную капусту. Смешиваем тертые овощи с кинзой, нутовой мукой, приправляем специями. Из полученной овощной массы формируем небольшие шарики.

В процессе необходимо сильно сдавливать шарики, выжимая ненужный нам сок картофеля. Обжарим шарики в растительном масле.

Одну часть томатного соуса отливаем в пиалу, а в оставшуюся часть добавляем йогурт. Перемешиваем и возвращаем на плиту до закипания. Таким образом, у нас получились два варианта томатного соуса.