Овощные шарики «АЛУ КОФТА»

Помидоры очищаем от кожицы и мелко нарезаем. Всыпаем в кастрюлю с растительным маслом острый красный перец, куркуму, сушеный имбирь и соль.
Поджарим эту массу на слабом огне. Далее отправляем в эту кастрюлю нарезанные помидоры и оставляем томиться под закрытой крышкой.
Шинкуем кинзу.
Теперь натираем мелко картофель и цветную капусту. Смешиваем тертые овощи с кинзой, нутовой мукой, приправляем специями. Из полученной овощной массы формируем небольшие шарики.
В процессе необходимо сильно сдавливать шарики, выжимая ненужный нам сок картофеля. Обжарим шарики в растительном масле.
Одну часть томатного соуса отливаем в пиалу, а в оставшуюся часть добавляем йогурт. Перемешиваем и возвращаем на плиту до закипания. Таким образом, у нас получились два варианта томатного соуса.