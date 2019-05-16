Прямой эфир

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото

16 мая 2019 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак салат с острыми креветками. Фишкой салата станет арахисовая заправка.
Для салата нам понадобятся: креветки, соус чили, помидоры черри, салат «Айсберг», капуста брокколи и творожный сыр.

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-1

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-3

Арахисовую заправку приготовим из арахиса, яблочного уксуса, соевого соуса, воды, подсолнечного масла и сахара

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-6

Сначала готовим соус. 100 граммов арахиса 7 минут прогреваем в духовке, которую мы предварительно разогрели на 200 градусов. Остужаем.

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-9

50 мл подсолнечного масла отправляем в чашу блендера. Плюс 2 столовые ложки сахара, 50 мл воды и 40 мл соевого соуса. Также отправляем в блендер 1 столовую ложку яблочного уксуса. Туда же – арахис. Взбиваем.

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-12

Салат. 150 гр брокколи немного измельчаем и отправляем в кипящую воду на 2 минуты.

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-15

150 гр помидоров черри нарезаем половинками.

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-18

Отварную капусту лучше обжарить на подсолнечном масле. И она также должна остыть.

Креветки: если вы купили креветки уже оранжевого цвета, значит, они уже были предварительно отварены. 150 гр креветок отправляем на сковороду. Добавляем немного оливкового масла. Обжариваем на 2 минуты на сильном огне. Солим и поливаем соусом чили (столовая ложка).

Остужаем креветки в тарелке.

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-21

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-23

150 гр сыра нарезаем.

Заправку нужно добавлять не в последнюю очередь, а именно вместе с салатом.

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-26

Рвём сухие листья салата руками. Примерно, 150 граммов на три порции. Добавляем 4 ст. ложки заправки. Перемешиваем руками, чтобы салат хорошо пропитался.

Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото-29

Сервируем салат в такой последовательности: листья салата с заправкой, далее – помидоры черри. Следующий шаг – брокколи и креветки. И для завершения сервировки блюда выкладываем на тарелки сыр.

Блюдо готово! Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина

Другие новости рубрики

Все новости
Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт
16 мая 2019 11:16

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото
03 мая 2019 10:15

Пирожки с брокколи и сыром фета. Рецепт с фото

Готовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Пошаговый рецепт
02 мая 2019 06:30

Готовим слоёные пирожки с брокколи и сыром. Пошаговый рецепт