Острые креветки с арахисовой заправкой и листьями салата. Рецепт с фото

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак салат с острыми креветками. Фишкой салата станет арахисовая заправка.

Для салата нам понадобятся: креветки, соус чили, помидоры черри, салат «Айсберг», капуста брокколи и творожный сыр.

Арахисовую заправку приготовим из арахиса, яблочного уксуса, соевого соуса, воды, подсолнечного масла и сахара.

Сначала готовим соус. 100 граммов арахиса 7 минут прогреваем в духовке, которую мы предварительно разогрели на 200 градусов. Остужаем.

50 мл подсолнечного масла отправляем в чашу блендера. Плюс 2 столовые ложки сахара, 50 мл воды и 40 мл соевого соуса. Также отправляем в блендер 1 столовую ложку яблочного уксуса. Туда же – арахис. Взбиваем.

Салат. 150 гр брокколи немного измельчаем и отправляем в кипящую воду на 2 минуты.

150 гр помидоров черри нарезаем половинками.

Отварную капусту лучше обжарить на подсолнечном масле. И она также должна остыть. Креветки: если вы купили креветки уже оранжевого цвета, значит, они уже были предварительно отварены. 150 гр креветок отправляем на сковороду. Добавляем немного оливкового масла. Обжариваем на 2 минуты на сильном огне. Солим и поливаем соусом чили (столовая ложка). Остужаем креветки в тарелке.

150 гр сыра нарезаем. Заправку нужно добавлять не в последнюю очередь, а именно вместе с салатом.

Рвём сухие листья салата руками. Примерно, 150 граммов на три порции. Добавляем 4 ст. ложки заправки. Перемешиваем руками, чтобы салат хорошо пропитался.