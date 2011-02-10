Осетрина с яичным соусом

Ингредиенты: Осетрина 1 шт., сок лимона концентрированы 50 мл., масло оливковое 30 мл., картофель 500 гр.,

Молодой картофель нарезаем пополам. Осетр поливаем лимонным соком и посыпаем двумя видами специй для рыбы, немного солим, перчим и как следует все растираем. На смазанный маслом противень выкладываем по центре осетрину, молодой картофель раскладываем вокруг рыбы срезом вниз. Слегка подсаливаем. Поливаем осетрину оливковым маслом. Отправляем рыбы в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Яичный соус: Натираем вареные желтки (2 шт.), добавляем к ним чайную ложку горчицы, немного соли и сахара. Все перемешиваем и вливаем подсолнечное масло (50 мл) и уксус (3 ст. ложки). Добавляем в соус мелко рубленный белок. Вслед за ними идут цельные каперсы (50 г). Остается только все перемешать.