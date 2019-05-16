Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы приготовим омлет, который подарит заряд бодрости на весь день. Чтобы приготовить омлет, нам понадобится: яйца, молоко, моцарелла, помидор, любая зелень, творог, куриное филе, соль и перец.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы приготовим омлет, который подарит заряд бодрости на весь день. Чтобы приготовить омлет, нам понадобится: яйца, молоко, моцарелла, помидор, любая зелень, творог, куриное филе, соль и перец.
Отвариваем 150 гр куриного филе в кипящей воде на медленном огне с закрытой крышкой 10 минут.
А вот мясо старой птицы нужно опускать не в кипящую, а в холодную воду, и варить не на медленном, а на сильном огне.
На три порции 3 яйца разбиваем и немного вилкой взбиваем. Солим. Добавляем 3 ст. ложки молока комнатной температуры.
Натираем 50 гр сыра моцарелла на крупной тёрке и отправляем его в яйца.
Солим курицу и добавляем половинку луковицы в шелухе.
Разогреваем сковороду, наливаем в неё 50 мл воды. Вода должна закипеть на сковороде.
Этот омлет также можно готовить на пергаменте. В идеале у нас должен получиться красивый блин, который мы потом завернём в рулет.
Отправляем яйца с сыром на сковороду и закрываем крышкой.
Готовый блин выкладываем на тарелку и остужаем.
Остужаем готовое филе курицы.
Для начинки понадобится 100 гр творога и 3 ст. ложки кефира. Перемешиваем.
Мелко нарезаем зелень. Это может быть зелёный лук, петрушка, укроп, базилик (по вкусу).
Помидор нарезаем мелко кубиками и выкладываем также на омлет.
На омлет выкладываем творожную массу. Посыпаем зеленью. Сюда же помидоры и нарезанное филе курицы.
Заворачиваем в рулет.
Блюдо готово. Приятного аппетита!