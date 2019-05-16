Прямой эфир

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт

16 мая 2019 11:16
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы приготовим омлет, который подарит заряд бодрости на весь день. Чтобы приготовить омлет, нам понадобится: яйца, молоко, моцарелла, помидор, любая зелень, творог, куриное филе, соль и перец.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-1

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-3

Отвариваем 150 гр куриного филе в кипящей воде на медленном огне с закрытой крышкой 10 минут.

А вот мясо старой птицы нужно опускать не в кипящую, а в холодную воду, и варить не на медленном, а на сильном огне.

На три порции 3 яйца разбиваем и немного вилкой взбиваем. Солим. Добавляем 3 ст. ложки молока комнатной температуры.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-6

Натираем 50 гр сыра моцарелла на крупной тёрке и отправляем его в яйца.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-9

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-11

Солим курицу и добавляем половинку луковицы в шелухе.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-14

Разогреваем сковороду, наливаем в неё 50 мл воды. Вода должна закипеть на сковороде.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-17

Этот омлет также можно готовить на пергаменте. В идеале у нас должен получиться красивый блин, который мы потом завернём в рулет.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-20

Отправляем яйца с сыром на сковороду и закрываем крышкой.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-23

Готовый блин выкладываем на тарелку и остужаем.

Остужаем готовое филе курицы.

Для начинки понадобится 100 гр творога и 3 ст. ложки кефира. Перемешиваем.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-26

Мелко нарезаем зелень. Это может быть зелёный лук, петрушка, укроп, базилик (по вкусу).

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-29

Помидор нарезаем мелко кубиками и выкладываем также на омлет.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-32

На омлет выкладываем творожную массу. Посыпаем зеленью. Сюда же помидоры и нарезанное филе курицы.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-35

Заворачиваем в рулет.

Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт-38

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина

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