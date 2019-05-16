Омлет, который подарит вам заряд бодрости на весь день. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ: Сегодня мы приготовим омлет, который подарит заряд бодрости на весь день. Чтобы приготовить омлет, нам понадобится: яйца, молоко, моцарелла, помидор, любая зелень, творог, куриное филе, соль и перец.

Отвариваем 150 гр куриного филе в кипящей воде на медленном огне с закрытой крышкой 10 минут.

А вот мясо старой птицы нужно опускать не в кипящую, а в холодную воду, и варить не на медленном, а на сильном огне.

На три порции 3 яйца разбиваем и немного вилкой взбиваем. Солим. Добавляем 3 ст. ложки молока комнатной температуры.