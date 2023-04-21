Прямой эфир

Оладьи с сыром. Быстрый рецепт сытного завтрака

21 апреля 2023 08:49
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим простые и быстрые сырные оладушки. Нам понадобятся яйца, немного разрыхлителя, сметана, мука, сахар, соль, сыр.

Оладьи с сыром. Быстрый рецепт сытного завтрака-1

Натираем сыр на терку, вбиваем два яйца, добавляем две чайные ложки сметаны, немного разрыхлителя, сахара, соли, муки. Тесто готово, разогреваем сковородку. Для жарки оладьей я предпочитаю рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». В нем огромное количество витаминов А, В, Е, что благоприятно влияет на состояние нашего здоровья.

Оладьи с сыром. Быстрый рецепт сытного завтрака-4

Оладьи готовятся очень быстро, так что переворачиваем. Оладьи готовы, снимаем их со сковородки. Сервируем их сметаной и подаем к столу.

Оладьи с сыром. Быстрый рецепт сытного завтрака-7

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные артезианские воды «Стародорожская» и «Дворцовая». Особенный природный продукт. Сила предков в каждой капле.

Оладьи с сыром. Быстрый рецепт сытного завтрака-10

Наш завтрак готов. Приятного аппетита.

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