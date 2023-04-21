Оладьи с сыром. Быстрый рецепт сытного завтрака

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим простые и быстрые сырные оладушки. Нам понадобятся яйца, немного разрыхлителя, сметана, мука, сахар, соль, сыр.

Натираем сыр на терку, вбиваем два яйца, добавляем две чайные ложки сметаны, немного разрыхлителя, сахара, соли, муки. Тесто готово, разогреваем сковородку. Для жарки оладьей я предпочитаю рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». В нем огромное количество витаминов А, В, Е, что благоприятно влияет на состояние нашего здоровья.

Оладьи готовятся очень быстро, так что переворачиваем. Оладьи готовы, снимаем их со сковородки. Сервируем их сметаной и подаем к столу.

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные артезианские воды «Стародорожская» и «Дворцовая». Особенный природный продукт. Сила предков в каждой капле.