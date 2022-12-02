Прямой эфир

Нужно всего три ингредиента. Готовим витаминный напиток, который спасёт от простуд

02 декабря 2022 08:21
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим противовоспалительное зелье, очень полезное для нашего здоровья. Нам понадобится совсем немного ингредиентов, но очень экзотических. Это фейхоа, мед, цедра апельсина и сок апельсина.

Нужно всего три ингредиента. Готовим витаминный напиток, который спасёт от простуд-1

В первую очередь снимем цедру с двух апельсинов. Перед тем как снимать цедру, обязательно окуните апельсин в горячую воду, чтобы снять все вредные верхние слои. Перекладываем лепестки цедры в чашу блендера. При очистке фейхоа нужно срезать только этот цветочек, кожуру не очищаем, так как в ней много микро- и макроэлементов. Целиком отправляем в чашу блендера. У нас получается почти безотходное производство, мы выдавливаем сок половинки апельсина, добавляем мед. Измельчаем все блендером.

Нужно всего три ингредиента. Готовим витаминный напиток, который спасёт от простуд-4

Теперь волшебное средство для профилактики коронавируса мы кладем в баночку. Храним в холодильнике. Каждое утро берем небольшую ложку смеси и кладем в воду. И у нас прекрасный целебный напиток. Наш рецепт готов. Не давайте болезням сбить себя с ног перед новогодними праздниками.

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