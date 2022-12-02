Нужно всего три ингредиента. Готовим витаминный напиток, который спасёт от простуд

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим противовоспалительное зелье, очень полезное для нашего здоровья. Нам понадобится совсем немного ингредиентов, но очень экзотических. Это фейхоа, мед, цедра апельсина и сок апельсина.

В первую очередь снимем цедру с двух апельсинов. Перед тем как снимать цедру, обязательно окуните апельсин в горячую воду, чтобы снять все вредные верхние слои. Перекладываем лепестки цедры в чашу блендера. При очистке фейхоа нужно срезать только этот цветочек, кожуру не очищаем, так как в ней много микро- и макроэлементов. Целиком отправляем в чашу блендера. У нас получается почти безотходное производство, мы выдавливаем сок половинки апельсина, добавляем мед. Измельчаем все блендером.