Прямой эфир

Необыкновенные сырники с апельсиновой цедрой. Узнали интересный рецепт у кулинара

26 декабря 2022 09:55
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим необыкновенные сырники с апельсиновой цедрой. Нам понадобится жирный творог, сахар, соль, немного муки, цедра апельсина и яйцо. Начнем с теста, творог, яйцо, немного перемешиваем, сахар, немного соли, цедра апельсина и мука. Все перемешиваем.

Необыкновенные сырники с апельсиновой цедрой. Узнали интересный рецепт у кулинара-1

Перед тем как сформировать сырники, я разогрею сковородку. Насыпаем муку на доску. Теперь ложкой берем нужное количество теста и выкладываем на муку. Берем стакан и формируем сырник. Наливаем масло на сковородку и обжариваем сырники. Переворачиваем сырники, перекладываем на сервировочную тарелку. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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