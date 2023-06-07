Необычное сочетание для завтрака. Готовим круассан с моцареллой и клубникой

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим очень необычное сочетание для завтрака. Нам понадобится круассан, клубника, моцарелла, черный перец, бальзамик, оливковое масло и салатная смесь. Сделаем прекрасную начинку для круассана. Разрежем его вдоль.

Нарежем на кружочки моцареллу и клубнику. А теперь собираем наш завтрак. Сперва в круассан кладем салатную смесь, теперь моцарелла, выкладываем клубнику. Польем оливковым маслом, немного бальзамического соуса. Изюминка этого сочетания – черный перец. К такому прекрасному завтраку я заварила бы капучино.

Начать свей день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.