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Необычное сочетание для завтрака. Готовим круассан с моцареллой и клубникой

07 июня 2023 09:02
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим очень необычное сочетание для завтрака. Нам понадобится круассан, клубника, моцарелла, черный перец, бальзамик, оливковое масло и салатная смесь. Сделаем прекрасную начинку для круассана. Разрежем его вдоль.

Необычное сочетание для завтрака. Готовим круассан с моцареллой и клубникой-1

Нарежем на кружочки моцареллу и клубнику. А теперь собираем наш завтрак. Сперва в круассан кладем салатную смесь, теперь моцарелла, выкладываем клубнику. Польем оливковым маслом, немного бальзамического соуса. Изюминка этого сочетания – черный перец. К такому прекрасному завтраку я заварила бы капучино.

Необычное сочетание для завтрака. Готовим круассан с моцареллой и клубникой-4

Начать свей день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.

Необычное сочетание для завтрака. Готовим круассан с моцареллой и клубникой-7

Наш завтрак готов. Обязательно попробуйте это сочетание, оно вас непременно удивит. Приятного аппетита!

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