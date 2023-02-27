Необязательно покупать готовую смесь. Как приготовить гранолу дома?

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим модную, но не самую диетическую гранолу. Нам понадобится геркулес, арахис, грецкие орехи, немного изюма, сливочное масло, сахар и вода. Первым делом сделаем сахарный сироп со сливочным маслом. Наливаем воду в сотейник, сахар, ждем полного растворения, щедро добавим сливочное масло и немного сока лимона. Масло почти растворилось, выключаем воду.

Далее отправляем геркулес в емкость, соленый арахис, изюм, грецкие орехи, предварительно их немного поломаем. Эту смесь заливаем сливочным маслом с сахаром. Все перемешиваем. Выкладываем сухофрукты, орехи и геркулес на противень и отправляем в предварительно разогретую духовку примерно на 25 минут.