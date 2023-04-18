Прямой эфир

Не знаете, что приготовить на завтрак? Вот самый простой и быстрый рецепт пиццы

18 апреля 2023 12:05
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим на завтрак очень простую и быструю в приготовлении пиццу.

Не знаете, что приготовить на завтрак? Вот самый простой и быстрый рецепт пиццы-1

Нам понадобится тоненькая, уже готовая основа под пиццу, сладкий перец, томат, немного сливочного сыра, ветчина, сыр, немного орегано и сухой чеснок. Я заранее подготовила пергамент, выкладываю основу под пиццу, смажем все сливочным сыром и присыплем немного сухим чесноком, а после термообработки от него останется только пикантный аромат.

Не знаете, что приготовить на завтрак? Вот самый простой и быстрый рецепт пиццы-4

Выкладываем ветчину, пару кружочков томата и сладкого перца. Выкладываем все на основу и нарезаем пару ломтиков сыра. Поверху присыплем сухим орегано. Перекладываем на противень и отправляем в разогретую духовку до 250 градусов на пару минут.

Не знаете, что приготовить на завтрак? Вот самый простой и быстрый рецепт пиццы-7

Наше блюдо готово, достаем его из духовки. Проще всего будет сразу на пергаментре переложить пиццу на доску и порезать. Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном.

Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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