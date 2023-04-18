Не знаете, что приготовить на завтрак? Вот самый простой и быстрый рецепт пиццы

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим на завтрак очень простую и быструю в приготовлении пиццу.

Нам понадобится тоненькая, уже готовая основа под пиццу, сладкий перец, томат, немного сливочного сыра, ветчина, сыр, немного орегано и сухой чеснок. Я заранее подготовила пергамент, выкладываю основу под пиццу, смажем все сливочным сыром и присыплем немного сухим чесноком, а после термообработки от него останется только пикантный аромат.

Выкладываем ветчину, пару кружочков томата и сладкого перца. Выкладываем все на основу и нарезаем пару ломтиков сыра. Поверху присыплем сухим орегано. Перекладываем на противень и отправляем в разогретую духовку до 250 градусов на пару минут.