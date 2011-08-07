Мороженое тоже бывает горячим и жареным. Рецепт горячего жареного мороженого

Для панировки также можно использовать крошки печенья или подсушенного багета.
Яичный белок взбить с водой, а растительное масло в большом количестве разогреть в глубокой кастрюле.
Когда масло закипит, взять шарик любого сливочного мороженого или пломбира, погрузить его поочередно в яичную смесь и панировку.
Для лучшего результата процедуру повторить 2-3 раза.
Затем опустить получившуюся заготовку в кипящее масло на несколько секунд.
Аккуратно выложить горячий шарик с ледяной начинкой в креманку.
Теперь можно добавить любой фруктовый или шоколадный соус, украсить кулинарной посыпкой или свежими фруктами.
Употреблять это ледяное лакомство необходимо только в горячем виде!