Прямой эфир

Мороженое тоже бывает горячим и жареным. Рецепт горячего жареного мороженого

07 августа 2011 09:30
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Ингредиенты: панировка (кукурузные хлопья, смешанные с дроблеными сухариками), яичный белок, вода, растительное масло, сливочное мороженое, фруктовый или шоколадный соус, кулинарная посыпка или свежие фрукты.

Для панировки также можно использовать крошки печенья или подсушенного багета.

Панировка

Яичный белок взбить с водой, а растительное масло в большом количестве разогреть в глубокой кастрюле.

Приготовление горячего жареного мороженого

Приготовление горячего жареного мороженого

Когда масло закипит, взять шарик любого сливочного мороженого или пломбира, погрузить его поочередно в яичную смесь и панировку.

Приготовление горячего жареного мороженого

Приготовление горячего жареного мороженого

Для лучшего результата процедуру повторить 2-3 раза.

Приготовление горячего жареного мороженого

Затем опустить получившуюся заготовку в кипящее масло на несколько секунд.

Приготовление горячего жареного мороженого

Аккуратно выложить горячий шарик с ледяной начинкой в креманку.

Приготовление горячего жареного мороженого

Теперь можно добавить любой фруктовый или шоколадный соус, украсить кулинарной посыпкой или свежими фруктами.

Приготовление горячего жареного мороженого

Горячее жареное мороженое

Горячее жареное мороженое

Употреблять это ледяное лакомство необходимо только в горячем виде!

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