Мороженое тоже бывает горячим и жареным. Рецепт горячего жареного мороженого

Ингредиенты: панировка (кукурузные хлопья, смешанные с дроблеными сухариками), яичный белок, вода, растительное масло, сливочное мороженое, фруктовый или шоколадный соус, кулинарная посыпка или свежие фрукты.

Для панировки также можно использовать крошки печенья или подсушенного багета.

Яичный белок взбить с водой, а растительное масло в большом количестве разогреть в глубокой кастрюле.

Когда масло закипит, взять шарик любого сливочного мороженого или пломбира, погрузить его поочередно в яичную смесь и панировку.

Для лучшего результата процедуру повторить 2-3 раза.

Затем опустить получившуюся заготовку в кипящее масло на несколько секунд.

Аккуратно выложить горячий шарик с ледяной начинкой в креманку.

Теперь можно добавить любой фруктовый или шоколадный соус, украсить кулинарной посыпкой или свежими фруктами.

Употреблять это ледяное лакомство необходимо только в горячем виде!