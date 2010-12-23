Прямой эфир

Куриные крылышки «Барабаны Шангри-Ла»

23 декабря 2010 13:55
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Ингредиенты: куриные крылышки, мука, крахмал, вода, яйца, соль, сахар, специи, растительное масло, лук-порей, болгарский перец, томатная паста, соевый соус, листья салата.

Ингредиенты

Ингредиенты

Ингредиенты

Куриные крылышки разделать так, чтобы они были похожи на барабанные палочки.

Приготовление блюда

Приготовление блюда

Замариновать в кляре из муки с крахмалом, воды, яйца. Добавить соль и сахар. Специи и пряности – по желанию.

Приготовление блюда

Затем обжарить крылышки в большом количестве растительного масла.

Приготовление блюда

Нарезать соломкой лук-порей и болгарский перец. Обжарить на сковороде. Туда же отправить и практически готовые крылышки.

Приготовление блюда

Приготовление блюда

Добавить томатную пасту, соевый соус. Хорошенько перемешать.

Приготовление блюда

Завернуть крылышки в фольгу и выложить на листья салата. Блюдо можно подавать к столу.

Приготовление блюда

# Рецепты

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