Куриные крылышки «Барабаны Шангри-Ла»

Куриные крылышки разделать так, чтобы они были похожи на барабанные палочки.
Замариновать в кляре из муки с крахмалом, воды, яйца. Добавить соль и сахар. Специи и пряности – по желанию.
Затем обжарить крылышки в большом количестве растительного масла.
Нарезать соломкой лук-порей и болгарский перец. Обжарить на сковороде. Туда же отправить и практически готовые крылышки.
Добавить томатную пасту, соевый соус. Хорошенько перемешать.
Завернуть крылышки в фольгу и выложить на листья салата. Блюдо можно подавать к столу.