Куриные крылышки «Барабаны Шангри-Ла»

Ингредиенты: куриные крылышки, мука, крахмал, вода, яйца, соль, сахар, специи, растительное масло, лук-порей, болгарский перец, томатная паста, соевый соус, листья салата.

Куриные крылышки разделать так, чтобы они были похожи на барабанные палочки.

Замариновать в кляре из муки с крахмалом, воды, яйца. Добавить соль и сахар. Специи и пряности – по желанию.

Затем обжарить крылышки в большом количестве растительного масла.

Нарезать соломкой лук-порей и болгарский перец. Обжарить на сковороде. Туда же отправить и практически готовые крылышки.

Добавить томатную пасту, соевый соус. Хорошенько перемешать.

Завернуть крылышки в фольгу и выложить на листья салата. Блюдо можно подавать к столу.