Прямой эфир

Кролик в сметанном соусе с черносливом

17 ноября 2010 10:38
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Ингредиенты: сметана, маринованное мясо кролика, чернослив, черный перец, мясной бульон, лук.

Для маринада надо взять разные специи: укроп, корень сельдерея, петрушку. Засыпаем все в сотейник. Потом заливаем вином или уксусом. Маринад прокипятить, остудить и положить туда мясо.

Ингредиенты

Мясо кролика в маринаде

Извлекаем мясо из маринада и обсушиваем на салфетке.

Мясо кролика на салфетке

Наливаем на сковородку растительное масло и отправляем туда мясо. Каждый кусочек надо обжарить с двух сторон. 

Тем временем готовим соус. Для этого нарезаем лук и обжариваем его до золотистой корочки на отдельной сковородке. Затем слегка пассируем небольшое количество муки и добавляем в нее мясной бульон, который сварен на мясе кролика. Затем выкладываем сметану и предварительно обжаренный лук. Все перемешиваем и доводим до кипения. Не забываем переворачивать кусочки мяса на первой сковородке.

Приготовление соуса

Приготовление соуса

Приготовление соуса

После того, как кролик обжарился до нужной степени, добавляем в него несколько горошин черного перца, чернослив. Теперь заливаем все сметанным соусом. Поскольку кролик был замаринован, не добавляем больше никаких специй. Оставляем тушиться на час.

Обжаренное мясо кролика

Мясо заливаем соусом

Степень готовности кролика определяется так же, как и со всем другим мясом. Проткните шпажкой или зубочисткой. Мясо должно быть мягким и сочным.

Кролик отлично комбинируется с любым гарниром.

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# Рецепты

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