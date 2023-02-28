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Королевский завтрак. Готовим ленивые вареники с пармезаном и креветками

28 февраля 2023 09:53
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим ленивые вареники с пармезаном и креветками. В первую очередь в емкость отправляем творог, теперь добавим яйцо, но я хочу добавить только желток. Черный молотый перец, немного соли, добавим немного муки. Перемешиваем все вилкой. На полпачки творога у нас ушел один желток и полторы ложки муки.

Королевский завтрак. Готовим ленивые вареники с пармезаном и креветками-1

Предварительно я поставила воду на плиту. Очищаем креветки от панциря. Удаляем кишечник из креветок. Разрезаем вдоль по спинке, он прекрасно удаляется. Тесто в ленивых варениках получилось достаточно плотное, поэтому нам не понадобилась лишняя мука. Разрезаем на небольшие сегменты. Теперь берем шумовку, на нее погружаем ленивые вареники и отправляем в кипяток.

Королевский завтрак. Готовим ленивые вареники с пармезаном и креветками-4

Сковородка тоже разогрелась. Отправляем сливочное масло и обжариваем креветки. Отправляем креветки на сковородку. Перевернем креветки, ленивые вареники уже всплыли. Мы достаем их шумовкой в сервировочную тарелку. Сразу же горячие вареники плотно присыпаем пармезаном, по верху выкладываем креветки. Добавим капельку соли, украшаем свежими веточками руколы. Приятного аппетита!

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