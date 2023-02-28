Королевский завтрак. Готовим ленивые вареники с пармезаном и креветками

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим ленивые вареники с пармезаном и креветками. В первую очередь в емкость отправляем творог, теперь добавим яйцо, но я хочу добавить только желток. Черный молотый перец, немного соли, добавим немного муки. Перемешиваем все вилкой. На полпачки творога у нас ушел один желток и полторы ложки муки.

Предварительно я поставила воду на плиту. Очищаем креветки от панциря. Удаляем кишечник из креветок. Разрезаем вдоль по спинке, он прекрасно удаляется. Тесто в ленивых варениках получилось достаточно плотное, поэтому нам не понадобилась лишняя мука. Разрезаем на небольшие сегменты. Теперь берем шумовку, на нее погружаем ленивые вареники и отправляем в кипяток.