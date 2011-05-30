Конфеты своими руками. Приготовление шоколадных, творожно-кокосовых конфет и грильяжа

Ингредиенты: горький и молочный шоколад, творог, орехи, сахар, мед, сливочное масло, дробленый арахис, грецкие орехи, чернослив, кокосовая стружка, печенье савоярди («дамские пальчики»).

Для шоколадных конфет нужно растопить шоколад, а для грильяжа – растопить сахар с медом.

Плитки горького и молочного шоколада отправить на водяную баню.

Карамелизация ингредиентов для грильяжных конфет.

На разогретую сковородку выложить мед и засыпать сахарный песок.

Постоянно и энергично помешивать, а затем к этой смеси добавить сливочное масло.

Очень важно без остановки перемешивать эту массу, чтобы не подгорела, до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Как только это произошло, можно приступать к созданию грильяжного лакомства.

Всыпать в медовую заготовку орехи.

Можно использовать разные орехи или семечки подсолнуха. Тщательно смешать ингредиенты и выложить массу в форму с пергаментом.

Подровнять поверхность, охладить при комнатной температуре, а затем отправить в холодильник.

Теперь можно заняться приготовлением шоколадных конфет.

В специальные формочки для конфет выложить дробленый арахис и залить его растопленным шоколадом.

В случаях с грецким орехом и черносливом сначала выложить немного шоколадной массы на дно формочек, а затем закрыть ею эти начинки.

Дождаться, пока шоколад остынет, и поставить будущие конфеты в холодильник.

Приготовление творожно-кокосовых конфет.

Для приготовления используется творог, чернослив, грецкий орех.

Нафаршировать чернослив грецким орехом и спрятать в шарик из сладкой творожной массы.

Обвалять его в кокосовой стружке.

Творожно-кокосовые конфеты с дроблеными орехами и печеньем савоярдки.

Печенье (лучше, если это будет савоярди, которое хорошо впитывает влагу соседствующих ингредиентов) надо измельчить.

Затем смешать его со сладкой творожной массой, сформировать шарики и обвалять их в кокосовой стружке.

Примерно таким же образом поступить с дроблеными орешками: соединить их с творогом и посыпать ими готовые конфетки. В качестве посыпки можно использовать и другие ингредиенты. Например, измельченные кукурузные хлопья.

Творожно-кокосовые конфеты готовы.

Шоколадные тоже уже застыли, достать их из формочек. Грильяж нарезать небольшими кусочками.

Подать эти сладости к столу.