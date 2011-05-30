Прямой эфир

Конфеты своими руками. Приготовление шоколадных, творожно-кокосовых конфет и грильяжа

30 мая 2011 11:51
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Ингредиенты: горький и молочный шоколад, творог, орехи, сахар, мед, сливочное масло, дробленый арахис, грецкие орехи, чернослив, кокосовая стружка, печенье савоярди («дамские пальчики»).

Ингредиенты

Ингредиенты

Для шоколадных конфет нужно растопить шоколад, а для грильяжа – растопить сахар с медом.

Конфеты своими руками

Конфеты своими руками

Плитки горького и молочного шоколада отправить на водяную баню.

Конфеты своими руками

Карамелизация ингредиентов для грильяжных конфет.

На разогретую сковородку выложить мед и засыпать сахарный песок.

Конфеты своими руками

Постоянно и энергично помешивать, а затем к этой смеси добавить сливочное масло.

Конфеты своими руками

Очень важно без остановки перемешивать эту массу, чтобы не подгорела, до тех пор, пока сахар полностью не растворится.

Как только это произошло, можно приступать к созданию грильяжного лакомства.

Всыпать в медовую заготовку орехи.

Конфеты своими руками

Можно использовать разные орехи или семечки подсолнуха. Тщательно смешать ингредиенты и выложить массу в форму с пергаментом.

Конфеты своими руками

Подровнять поверхность, охладить при комнатной температуре, а затем отправить в холодильник.

Конфеты своими руками

Теперь можно заняться приготовлением шоколадных конфет.

В специальные формочки для конфет выложить дробленый арахис и залить его растопленным шоколадом.

Конфеты своими руками

В случаях с грецким орехом и черносливом сначала выложить немного шоколадной массы на дно формочек, а затем закрыть ею эти начинки.

Конфеты своими руками

Конфеты своими руками

Дождаться, пока шоколад остынет, и поставить будущие конфеты в холодильник.

Конфеты своими руками

Приготовление творожно-кокосовых конфет.

Для приготовления используется творог, чернослив, грецкий орех.

Нафаршировать чернослив грецким орехом и спрятать в шарик из сладкой творожной массы.

Конфеты своими руками

Обвалять его в кокосовой стружке.

Конфеты своими руками

Творожно-кокосовые конфеты с дроблеными орехами и печеньем савоярдки.

Печенье (лучше, если это будет савоярди, которое хорошо впитывает влагу соседствующих ингредиентов) надо измельчить.

Конфеты своими руками

Конфеты своими руками

Затем смешать его со сладкой творожной массой, сформировать шарики и обвалять их в кокосовой стружке.

Конфеты своими руками

Примерно таким же образом поступить с дроблеными орешками: соединить их с творогом и посыпать ими готовые конфетки. В качестве посыпки можно использовать и другие ингредиенты. Например, измельченные кукурузные хлопья.

Конфеты своими руками

Творожно-кокосовые конфеты готовы.

Конфеты своими руками

Шоколадные тоже уже застыли, достать их из формочек. Грильяж нарезать небольшими кусочками.

Конфеты своими руками

Подать эти сладости к столу.

# Рецепты

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