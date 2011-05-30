Конфеты своими руками. Приготовление шоколадных, творожно-кокосовых конфет и грильяжа

Для шоколадных конфет нужно растопить шоколад, а для грильяжа – растопить сахар с медом.
Плитки горького и молочного шоколада отправить на водяную баню.
Карамелизация ингредиентов для грильяжных конфет.
На разогретую сковородку выложить мед и засыпать сахарный песок.
Постоянно и энергично помешивать, а затем к этой смеси добавить сливочное масло.
Очень важно без остановки перемешивать эту массу, чтобы не подгорела, до тех пор, пока сахар полностью не растворится.
Как только это произошло, можно приступать к созданию грильяжного лакомства.
Всыпать в медовую заготовку орехи.
Можно использовать разные орехи или семечки подсолнуха. Тщательно смешать ингредиенты и выложить массу в форму с пергаментом.
Подровнять поверхность, охладить при комнатной температуре, а затем отправить в холодильник.
Теперь можно заняться приготовлением шоколадных конфет.
В специальные формочки для конфет выложить дробленый арахис и залить его растопленным шоколадом.
В случаях с грецким орехом и черносливом сначала выложить немного шоколадной массы на дно формочек, а затем закрыть ею эти начинки.
Дождаться, пока шоколад остынет, и поставить будущие конфеты в холодильник.
Приготовление творожно-кокосовых конфет.
Для приготовления используется творог, чернослив, грецкий орех.
Нафаршировать чернослив грецким орехом и спрятать в шарик из сладкой творожной массы.
Обвалять его в кокосовой стружке.
Творожно-кокосовые конфеты с дроблеными орехами и печеньем савоярдки.
Печенье (лучше, если это будет савоярди, которое хорошо впитывает влагу соседствующих ингредиентов) надо измельчить.
Затем смешать его со сладкой творожной массой, сформировать шарики и обвалять их в кокосовой стружке.
Примерно таким же образом поступить с дроблеными орешками: соединить их с творогом и посыпать ими готовые конфетки. В качестве посыпки можно использовать и другие ингредиенты. Например, измельченные кукурузные хлопья.
Творожно-кокосовые конфеты готовы.
Шоколадные тоже уже застыли, достать их из формочек. Грильяж нарезать небольшими кусочками.
Подать эти сладости к столу.