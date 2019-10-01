Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой

Ингредиенты для теста: мука, разрыхлитель, яйца, зелень, соль, подсолнечное масло, белое вино.
Ингредиенты для начинки: сыр, репчатый лук, сливочное масло, ветчина и маслины.
Ингредиенты для теста: мука, разрыхлитель, яйца, зелень, соль, подсолнечное масло, белое вино.
Ингредиенты для начинки: сыр, репчатый лук, сливочное масло, ветчина и маслины.
Просеиваем через сито 360 гр муки.
Добавляем 1 ст.л. разрыхлителя.
Взбиваем 4 яйца.
1 щепотка соли и 1 ст.л. подсолнечного масла.
Добавляем 150 гр белого вина.
Постепенно высыпаем муку.
Тесту даем отдохнуть.
Для начинки нарезаем 1 луковицу и пассеруем на сливочном масле.
Мелко нарезаем 150 гр ветчины.
Нарезаем укроп, петрушку и зеленый лук.
Смешиваем в отдельной посуде поджаренный лук, ветчину и зелень.
150 гр твердого сыра натираем на крупную терку либо мелко нарезаем и также отправляем к начинке.
Штук 20 маслин разрезаем пополам.
Смешиваем тесто с начинкой.
Разогреваем духовку на 180 градусов.
Укладываем в форму пергаментную бумагу и слегка смазываем дно подсолнечным маслом.
Выкладываем тесто в форму и утрамбовываем (как это сделать – смотрите в видеоматериале).
Выпекаем в духовке 1 час.
Блюдо готово. Приятного аппетита!