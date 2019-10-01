Прямой эфир

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой

01 октября 2019 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ингредиенты для теста: мука, разрыхлитель, яйца, зелень, соль, подсолнечное масло, белое вино.

Ингредиенты для начинки: сыр, репчатый лук, сливочное масло, ветчина и маслины. 

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-1

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-3

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-5

Просеиваем через сито 360 гр муки.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-8

Добавляем 1 ст.л. разрыхлителя.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-11

Взбиваем 4 яйца.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-14

1 щепотка соли и 1 ст.л. подсолнечного масла.

Добавляем 150 гр белого вина.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-17

Постепенно высыпаем муку.

Тесту даем отдохнуть.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-20

Для начинки нарезаем 1 луковицу и пассеруем на сливочном масле.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-23

Мелко нарезаем 150 гр ветчины.

Нарезаем укроп, петрушку и зеленый лук.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-26

Смешиваем в отдельной посуде поджаренный лук, ветчину и зелень.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-29

150 гр твердого сыра натираем на крупную терку либо мелко нарезаем и также отправляем к начинке.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-32

Штук 20 маслин разрезаем пополам.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-35

Смешиваем тесто с начинкой.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-38

Разогреваем духовку на 180 градусов.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-41

Укладываем в форму пергаментную бумагу и слегка смазываем дно подсолнечным маслом.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-44

Выкладываем тесто в форму и утрамбовываем (как это сделать – смотрите в видеоматериале).

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-47

Выпекаем в духовке 1 час.

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-50

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-52

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Кекс с сыром и маслинами. Удобно брать с собой-55

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим гречневую кашу с грибами
27 сентября 2019 06:39

Готовим гречневую кашу с грибами

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские
25 сентября 2019 08:43

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт
22 сентября 2019 09:35

Коктейль из овсяных хлопьев, йогурта и фруктов. Быстрый рецепт