Картофельный пирог с сыром

Нарезаем очищенный картофель кружочками, шинкуем кинзу, кромсаем мелкими кубиками адыгейский сыр.
Смешиваем сметану со специями.
Далее выкладываем наши подготовленные ингредиенты в форму для выпечки. Первый слой – картофель, затем промазываем его сметанным соусом и покрываем все кубиками адыгейского сыра и рубленной кинзой. Повторим еще раз тот же порядок ингредиентов вторым слоем.
Остается только посыпать сверху сухим молоком и сдобрить слегка растопленным сливочным маслом.
Накрываем фольгой и отправляем в духовку при температуре 200 гр. на 45 минут.