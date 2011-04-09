Картофельный пирог с сыром

Ингредиенты: картофель 5 шт., сметана 800 гр., сливочное масло 100 гр., Адыгейский сыр 600 гр., сухое молоко 2 ст.л, кинза 1 пучок, специи.

Нарезаем очищенный картофель кружочками, шинкуем кинзу, кромсаем мелкими кубиками адыгейский сыр.

Смешиваем сметану со специями.

Далее выкладываем наши подготовленные ингредиенты в форму для выпечки. Первый слой – картофель, затем промазываем его сметанным соусом и покрываем все кубиками адыгейского сыра и рубленной кинзой. Повторим еще раз тот же порядок ингредиентов вторым слоем.

Остается только посыпать сверху сухим молоком и сдобрить слегка растопленным сливочным маслом.

Накрываем фольгой и отправляем в духовку при температуре 200 гр. на 45 минут.