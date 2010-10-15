Прямой эфир

Картофельная запеканка «Искушение» с курицей и грибами

15 октября 2010 10:07
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Ингредиенты: Картофель 1 кг, куриная грудка 1 кг, грибы 1 кг, лук 2 шт, сыр 150 гр, укроп 1 пучок. Для заправки: сметана, яйца. Соль и перец по вкусу.
Нарезаем все ингредиенты. Картофель нарезаем кружочками и обжариваем на сковороде. Обжариваем мясо птицы, на второй сковородке – грибы с луком. Натираем сыр, режем укроп. Делаем яично-молочную заправку: в молоко добавляем сметану, яйца, соль и перец по вкусу. Взбиваем миксером.
Фото. Запеканка с картофелем, грибами и курицей
 
Фото. Запеканка с картофелем, грибами и курицей
В предварительно смазанную маслом форму выкладываем жареный картофель, вторым слоем идет курица, последний слой – грибы и лук, заливаем запеканку яично-молочной смесью. Кладем сверху немного сливочного масла и посыпаем все тертым сыром и измельченным укропом. Отправляем в духовку, нагретую до температуры 180 градусов на 30-35 минут.
Фото. Запеканка с картофелем, грибами и курицей
 

Фото. Запеканка с картофелем, грибами и курицей

Фото. Запеканка с картофелем, грибами и курицей

Фото. Запеканка с картофелем, грибами и курицей

Фото. Запеканка с картофелем, грибами и курицей
# Рецепты

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